Despiden injustamente a una mujer por no quedarle el uniforme

Una mujer en España denunció que tras haber sido contratada por una empresa, fue la misma compañía que la despidió por su apariencia física, esto debido a que el uniforme que le proporcionaron no le quedó.

A través de Instagram, Alba Nevado, subió un video en el que visiblemente conmovida denunció que la empresa Best Way la contrató pata ser una de las azafatas de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) en Madrid, la despidieron por su aspecto físico al no quedarle un uniforme que era unitalla.

Alba Nevado contó que la empresa le entregó un uniforme y que al llegar a casa se percató que no le quedaba bien, por lo que al siguiente día fue a la compañía a pedir un cambio de prenda, sin embargo, le hicieron comentarios despectivos sobre su apariencia como que el problema era ella al no quedarle el uniforme, publica Milenio.

El video rápidamente se hizo viral, por lo que miles de personas le dieron su apoyo a la también modelo y actriz. Tras la polémica, Alba Nevado subió otro video en el que contó que la compañía se había puesto en contacto con ella para pedirle una disculpa. La mujer añadió que la empresa le ofreció otro empleo, pero que decidió rechazarlo ya que no se siente motivada y con la suficiente empatía para atender a personas que no tienen la culpa.

Por su parte, Best Way emitió un comunicado que fue publicado por el diario ABC, en el que mencionaron que Alba pasó las pruebas en el proceso de selección y que un día antes del evento se proporcionaron uniformes a más de 100 personas a las que le sugirieron probárselos antes de ir a casa, ellos aseguran que Alba no lo hizo ya que no tenía tiempo.