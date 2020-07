Despiden a docente por imitar a Paulina Rubio

La directora de primaria Elena Cuétara, fue despedida de su empleo, luego de que publicara un video en TikTok en donde imita a la cantante Paulina Rubio, específicamente la escena en donde supuestamente la Chica Dorada aparece bajo los ‘influjos de drogas’.

En el video, aparece la docente imitando a la cantante con un aspecto despeinado, el maquillaje corrido y con un acento español. La publicación recibió múltiples likes, compartidos y comentarios. Todo iba en orden, hasta que el contenido llegó a los padres de familia de la primaria, a quienes nos les pareció el actuar de la docente por esta razón, se quedó sin trabajo.

“El 27 de mayo, en plena cuarentena, se me ocurre hacer un video imitando a Paulina Rubio en mal estado. A la semana recibo una llamada de mi jefe informándome que hay un grupo de papás muy molestos porque creen que estoy dando un mensaje inadecuado. Y me dijo que ya no podíamos seguir trabajando juntos”, contó la profesora, publica Milenio.