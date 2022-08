Descubren a mujer desbloqueando el teléfono de un hombre dormido en bar

Comentarios como "el que busca, encuentra" son algunos de los que se pueden encontrar en un video viral en TikTok, en el que se puede ver a una mujer desbloqueando el teléfono de un hombre, quien está dormido y probablemente ebrio, pues no se da cuenta de lo que está pasando.

El usuario de TikTok @000.fugueroa se hizo viral después de dar a conocer lo que ocurría en un club nocturno.

En un rincón se puede observar a una mujer que se encuentra cerca de un hombre dormido, y por el contexto, probablemente borracho.

Ella está poniendo el dedo de él sobre la pantalla, en lo que aparenta ser un intento por desbloquear su teléfono y, desde luego, poder ver lo que hay en él, indica Milenio.

"No lo hagas, amiga", escribe el tiktoker en la pantalla.

Al clip le pusieron de fondo el audio viral de Bob Esponja, en el cual dice "Pintamos toda la casa, y sin dejar un rastro de pintura en algo que non sea... ¿¡qué es eso!?", el cual es una tendencia que lleva semanas.

Algunos usuarios comentaron: "Que de ahí no esté llorando, que el que busca encuentra", "Va a desear no haber visto nada", "ya no me quedaron ganas de volverlo hacer, sigo con ansiedad", "sí fui, y ¿adivinen qué? Se me quitó la maña de revisar celulares" o "Decía María Félix: si no quieres dejar a tu hombre no le busques, pero si lo quieres dejar búscale que le vas a encontrar".