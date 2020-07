Descubre supuesta infidelidad de su novio y decide incendiar su carro en venganza

Un video que se hizo viral en redes sociales, muestra a una mujer prendiendo fuego al auto de su novio en el estacionamiento de un motel, luego de que esta descubriera una supuesta infidelidad.



El material fue compartido múltiples veces en redes sociales, pues muestra que la mujer parece verter líquido en el vehículo para posteriormente iniciar un incendio que provoca en primera instancia una pequeña explosión que la lanza con otro carro, quedando tirada en el suelo.

La policía de Wisconsin confirmó que el video que circula en las redes sociales no está relacionado con un incidente en días pasados cuando una mujer, según los informes, incendió el automóvil de un hombre con el que tenía una relación.

El móvil del siniestro fue una supuesta infidelidad por parte del hombre, sin embargo esta versión no se ha confirmado, además, no se ha identificado a la mujer, pues en la grabación no se distingue su cara por la ropa que porta para que la cubra, publica Debate.