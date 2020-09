Descubre porqué comer dulces de regaliz negro podrían matarte

ESTADOS UNIDOS.- Un hombre que comió durante dos semanas dulces de regaliz negro sufrió un paro cardiaco y 32 horas después perdió la vida, informó este jueves la revista especializada The New England Journal of Medicine.

Se explicó que el fallecido de 54 años de edad, tenía una “dieta pobre”, la cual consistía en varios paquetes de regaliza negro al día.

Según los médicos que lo atendieron indicaron que el afectado ingresó al hospital 30 minutos después de haber perdido el conocimiento, mientras almorzaba en restaurante y al realizarle una serie de estudios, se descubrió que tenían niveles extremadamente bajos de potasio.

Estos generaron anomalías en su ritmo cardiaco y otro problemas relacionados; fue reanimado y permaneció en terapia intensiva durante 32 horas, pero finalmente perdió la vida.

El medio destacó que los familiares del hombre dijeron que no tenía antecedentes de dolor torácico, disnea o síntomas de insuficiencia cardíaca o arritmia, pero había estado comiendo uno o dos paquetes grandes" de caramelos blandos de regaliz negro al día.

Esto fue supuestamente durante las tres semanas anteriores a su muerte, pero es conocido que este tipo de golosina contiene ingrediente por causar, entre otras cosas, presión arterial.

Incluso una pequeña cantidad de regaliz que se ingiera puede aumentar un poco la presión arterial", explicó a la agencia AP, Neel Butala, cardiólogo del Hospital General de Massachusetts y uno de los partícipes del caso.



Pero… ¿Cuál es esa sustancia?

El experto indicó que se trata del ácido glicirrícico, el cual se encuentra en el regaliz negro y tiene un efecto directo sobre los mineralocorticoides, hormonas secretadas por las glándulas suprarrenales.

Como consecuencia, este ácido puede desencadenar hipertensión, deficiencia de potasio, alcalosis metabólica, insuficiencia renal y "arritmias fatales", síntomas que se detectaron en el paciente en cuestión, subrayó el galeno.

¿Qué es el regaliz?

Las raíces de la planta Glycyrrhiza Glabra, es conocida comúnmente como regaliz y se usan como ingrediente en confitería, bebidas y dulces, explicó el especialista, pero también tiene propiedades benéficas para la salud y puede aliviar problemas digestivos y proteger al hígado de sustancias tóxicas.

Sin embargo, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos. (FDA, por sus siglas en inglés) advierte del peligro del consumo de grandes cantidades de este producto, especialmente de dulces hechos con regaliz negro.

Las personas de más de 40 años que consumen al menos 2 onzas (aproximadamente 56 gramos) de regaliz negro diario durante dos semanas se arriesgan a terminar en el hospital con un ritmo cardíaco irregular o arritmia.

Neel Butala aclaró que aunque la FDA permite que un alimento contenga hasta un 3.1% de ácido glicirrícico, muchos caramelos y otros productos de regaliz no revelan la cantidad por onza.

Recalcó que tanto sus colegas como él mismo, han informado del caso con la esperanza de llamar la atención sobre el riesgo que se corre al consumir con exceso dicho producto.

El portal RT indicó que Jeff Beckman, portavoz de Hershey Company, compañía estadounidense que comercializa unas populares golosinas de regaliz, dijo en un correo electrónico que todos sus productos son seguros para comer y cumplen totalmente las regulaciones de la FDA.

Pero resaltó que cualquier alimento o dulce debe disfrutarse con moderación.