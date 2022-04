Descubre la infidelidad de su esposo gracias a una foto de su paseo en Disney

Disney World no era el sitio más feliz de la Tierra para una ex esposa abandonada.

Para Natalie, ahora madre soltera de dos hijos, el Reino de Disney puede haber perdido un poco de su magia luego de descubrir que su esposo la estaba engañando con una de las dos au pairs de su familia gracias a una fotografía de recuerdo, indica New York Post.

Desde esa vez, la niñera "p..." ha presentado una orden de restricción contra su enojado ex empleador. No obstante, el exmarido de Natalie ha sido "encantador y arrepentido" desde la ruptura, mencionó.

“Fuimos a Disneyland [sic] en Orlando y llevamos a la niñera con nosotros para ayudar con los niños… No al esposo”, escribió Natalie, de 33 años, como pie de fotografía de su testimonio de tendencia en Tik Tok. “Estaba revisando fotos antiguas y encontré más de una donde estaban demasiado cerca”, agregó.

En el clip incriminatorio, que obtuvo más de 1,4 millones de visitas, la bomba traicionada comparte una fotografía de su ex cónyuge y su niñera no identificada acurrucándose en el legendario paseo acuático Splash Mountain del parque temático mientras ella y su hija están sentadas una fila más adelante de ellos.

Natalie, que escondió su apellido en las redes sociales, tapó el rostro de los tramposos con grandes círculos beige para proteger su identidad.

Ella no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de The Post.

Pero el esposo despreciado, que finalmente se divorció del perro adúltero, compartió un video de seguimiento, explicando que la niñera "zorra" se mudó a la casa de su familia, presentó un informe policial en su contra y recientemente dio a luz a su ex marido bebé.

“Mi ex esposo en realidad ha sido bastante encantador y arrepentido, y simplemente dulce considerando la situación”, confesó Natalie en una publicación compartida el viernes, en la que explica por qué su virulencia viral se centra en la niñera. “Mientras que ella, la niñera, había sido todo lo contrario”.

Natalie asegura que la mujer le envía regularmente mensajes viles y le ha prohibido ir a su antigua casa a recoger a sus hijos o cualquier pertenencia personal.

“De hecho, presentó un informe policial en mi contra al comienzo de todo esto, porque cuando me enteré [sobre su aventura] me volví loco. Me perdí por completo”, mencionó Natalie.

“Recibí una llamada telefónica de la policía que decía: 'Aparentemente, la estabas llamando puta y insultándola'”, dijo. “Y yo estaba como, '¡Sí! Yo lo hice. No lo voy a negar, porque ella es una puta'”.

Afortunadamente, Natalie afirma que finalmente pudo convencer a la institutriz convertida en ladrona de novios para que retirara los cargos.

Y ciertamente desea que su ex y la niñera hayan sido honestos sobre sus afinidades mutuas, en lugar de dejarla en la oscuridad sobre su aventura.

“Al final del día, si realmente se aman, acaban de tener un bebé juntos, entonces, ¿quién soy yo para evitar que estén juntos?”. dijo Natalia. “La forma en que se manejó fue tan incorrecta, y su actitud hacia mí es tan incorrecta”.

“¿Cómo es posible que ella sea tan horrible conmigo?”, cuestionó, asegurando, sin embargo, que no está “haciéndose víctima” de la simpatía de las redes sociales.

“Solo quería explicar por qué mis videos están más orientados hacia ella y no hacia él”.

Y los más de 13.000 seguidores cibernéticos de Natalie la colmaron de consuelo y aliento en la sección de comentarios.

“Su 'remordimiento' no es más que salvar las apariencias. Espero que se sientan miserables el uno por el otro y experimenten la traición de la peor manera. No puedo esperar a verte brillar”, escribió un aliado en línea.

“#1-tú eres la víctima. #2-El ex arrepentido probablemente se dio cuenta de que la hierba no es más verde. #3: suena como basura”, escribió otro. Ambos te traicionaron y tienes derecho a arrastrarla si quieres. Ella no es inocente, mi suposición es que tenías el estilo de vida que ella quería e hiciste todo lo posible para conseguirlo”.

En un video separado, Natalie mencionó que ahora vive sobria, luego de beber varias botellas de vino todos los días para hacer frente a los dolores de su divorcio, y recientemente consiguió un nuevo trabajo.