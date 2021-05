Desconocía joven que estaba embarazada y dio a luz en pleno vuelo

La mujer identificada como Lavinia Mounga, señaló que el parto fue prematuro, ya que comenzó con labores de parto, luego de que despegara el avión, y que fue asistida por expertos que viajaban con ella.

"No sabía que estaba embarazada. Este muchacho acaba de salir de la nada.Si no hubiesen estado allí, no creo que el bebé estuviera aquí", expresó la mujer.

Mounga señaló que el bebé nació en medio del océano, 3 horas antes de que el avión pudiera aterrizar en algún lugar, publica Puente Libre.

"No sé cómo una paciente tiene tanta suerte como para viajar en el mismo vuelo con tres enfermeras de cuidados intensivos neonatales cuando está en trabajo de parto de emergencia, pero esa fue la situación en la que estuvimos", expresó el médico que la asistió.