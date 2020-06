Desafío visual: Encuentra los cuatro candados abiertos

En gran parte del mundo continúa el aislamiento por el coronavirus, y algunos siguen buscando desafíos a través de internet. En las últimas horas, se popularizó este reto con candados.

Estos días de confinamiento por la pandemia del COVID-19 han servido de gran manera para que la gente busque cómo sobrellevarla y los retos en internet han sido de gran ayuda para pasar el rato. Ahora uno de estos desafíos tiene como objetivo hallar los candados abiertos.

En la imagen que verás a continuación, elaborada en exclusiva por Noticieros Televisa, hay varios candados cerrados y solo cuatro abiertos, ¿en cuánto tiempo crees que los puedas encontrar? La tarea, como suele pasar en este tipo de retos, luce muy sencilla pero no para todos lo es. Si te crees un experto, incluso puedes tomarte el tiempo para que, cuando concluyas, puedas presumir y retar a tu familia o amigos, indica Noticieros Televisa.

¿Lograste hallar todos los candados abiertos?, ¿te faltó alguno?, ¿cuánto tiempo te tomó? Si no pudiste localizar los candados, no te preocupes, seguro no fuiste el único y, para tu suerte, también está la imagen con su respectiva solución. Sin embargo, antes de mostrártela, puedes ir arriba nuevamente y volver a intentarlo.

¿Pudiste en esta segunda oportunidad? Aquí está la respuesta: