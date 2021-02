Deja su rutina en Londres para ir con el 'amor de su vida' a la selva

La mujer de nombre Caroline Knight, cambió drásticamente su vida en Londres para quedarse a vivir con el “amor de su vida“, un joven de 19 años de edad, a quien conoció durante un viaje a la selva en Perú.

Todo comenzó cuando en marzo de 2020 visitó la selva como profesora yoga, viaje que estaba programado para durar sólo 10 días, sin embargo, la pandemia surgió de manera inesperada y la obligó a pasar la cuarentena en aquel lugar.

“Cuando vine a Perú para enseñar en un campamento de salud, pensé que me quedaría diez días, volvería a Londres y me olvidaría de todo, pero 326 días después y un encierro, encontré el amor con Rómulo e hice los recuerdos de mi vida”, relató la joven al diario británico The Sun.

Días después, durante un retiro Caroline conoció a Rómulo Roque, cerca del Puerto Maldonado, donde ella se hospedaba de quien creía que “Era tímido y cada vez que lo saludaba, sus ojos se lanzaban al suelo”, dijo sobre el joven que es un agricultor de cacao.

Ante la inminente emergencia sanitaria y cuando las autoridades anunciaron el cierre de las actividades, la chica se vio obligada a elegir entre regresar a Puerto Maldonado, que se encontraba a 70 millas, o permanecer en la selva.

Por lo que los acompañantes de Caroline decidieron regresar de inmediato a Puerto Maldonado, ya que debían resguardarse del virus, situación que la orilló a alejarse del lugar donde se encontraba Rómulo, indica 24 Horas.

Pero sucedió lo inesperado, una semana después el joven la contactó a través de Facebook: “No tenía teléfono y no tenía ni idea de si volvería a tener noticias de él. Pero diez días después del cierre, apareció un mensaje de Facebook de Rómulo. Había pedido prestado un teléfono”, contó.

Y aunque Romulo no hablaba inglés, Coraline dominaba casi por completo el español, lo que les facilitó seguir conociéndose mediante de redes sociales.

Días después de permanecer en contacto, los jóvenes decidieron verse de nuevo.

“Fue una semana apasionante y asombrosa. Era la primera vez que dormíamos juntos y todo lo que diré es que nos divertimos mucho”, dijo la joven.

El amor surgió de inmediato, ya que tan sólo tres semanas después de haberse reencontrado, Caroline y Rómulo comenzaron a vivir juntos, pese a los inconvenientes para la chica al dejar su país de origen, además de enfrentarse a una nueva cultura y estilo de vida.

Pero meses después y de forma rápida lograron adaptarse, incluso, la joven adaptó algunas estrategias para que Rómulo y su familia se lograran trabajar de una manera más eficaz y ahora ella también es agricultora.

“Me destrocé las uñas sacándolas de las vainas. Hemos tenido nuestros primeros pedidos”, narró Caroline.

Hoy ambos comparten una cuenta de Instagram donde muestran y venden los productos que cosechan, así como situaciones de su vida cotidiana.