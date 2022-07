Deja crecer su cabello dos años para hacerle peluca a su mamá que tiene cáncer

Matt Shaha, un joven de Arizona, Estados Unidos, demostró el amor que le tiene a Melanie Shaha, su mamá enferma de cáncer.

El joven se dejó crecer el cabello por dos años para poder cortárselo y así hacerle una peluca a su madre, que perdió su cabellera debido al tratamiento con radiación, indica Milenio.

Este caso lo publicó una amiga de Matt, Mercedes Berg, en Facebook el pasado 21 de julio: “Hace un año empecé a trabajar con uno de los humanos más generosos que he conocido, Matt Shaha”.

Foto: Facebook

“Una de las primeras preguntas que me hizo fue: ‘Mercedes, ¿qué productos usas en tu cabello para que crezca tan rápido?’. Matt estaba en un viaje de dos años para dejarse crecer el pelo por su madre, que había perdido su cabello debido a la radiación. En los últimos meses he sido bendecida con la oportunidad de documentar su viaje. Aquí hay algunas fotos de esa hermosa experiencia”, dijo la usuaria de Facebook.

En entrevista con el medio Fox 10, Melanie dijo que "tuve un tumor cerebral benigno recurrente, un tumor pituitario, y me operaron dos veces en 2003 y en 2006. Me sorprendió mucho cuando mi tumor regresó en 2017 y tuve radiación, y la radiación me quitó el cabello. No he tenido cabello desde el Día de San Valentín de 2018".

“Perdí mis cejas, perdí mis pestañas, perdí mi cabello, así que ha sido un gran regalo poder tener una apariencia más normal, ir a lugares y no sobresalir porque te ves inusual, sino encajar y ser hermosa", agregó la madre de familia ante el regalo de su hijo.

Luego de cortarse el pelo, Matt buscó por su cuenta un fabricante para darle forma a la peluca, que le terminó costando 2 mil dólares, según Fox 10.