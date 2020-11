Decoran casas con Santas de color tras el mensaje racista que le llegó a uno de sus vecinos

Chris Kennedy quien radica en Arkansas, Estados Unidos, decidió decorar su casa por las festividades de navidad con un Papá Noel de color en la puerta de su casa. Sin embargo, esta decoración parece que molestó a alguien, pues recibió un mensaje racista en el que pedían que lo retirara.

La carta anónima, que estaba firmada por Santa Claus y llevaba una foto de un Papá Noel con los pulgares hacia abajo, decía: "No debes tratar de engañar a los niños para que crean que soy de color. El hecho de que estés celoso de mi raza no es excusa para que no seas sincero".

Lo que me molesto fue el hecho de que la persona que la escribió sugirió que me mudara al este, donde supongo que cree que viven las personas de color", declaró Chris Kennedy a CNN. "Siento que es una combinación de política y racismo real. No creo que se tratara solo del Santa Claus, sino que era racismo en general".

La Asociación de Propietarios del barrio condenó públicamente estas muestras de racismo, y cuando todos los vecinos se enteraron de la terrible experiencia, compraron sus propios Papás Noel y los colocaron en las puertas de sus casa. De hecho, la asociación aseguró que también ha comprado uno y lo pondrá en su oficina en cuanto llegue.

"La gente está comprando Santas de color y tratando de llenar el vecindario", explicó Evan Blake, director de la Asociación de Propietarios. Además, Chris Kennedy ha estado recibiendo mensajes de apoyo en casa y múltiples regalos como dulces o tarjetas de felicitación navideña.

El hombre explicó que agradece el cariño que está recibiendo : "Todavía hay personas cariñosas y solidarias ahí fuera". Aun así, prefiere que utilicen el dinero de estas decoraciones en hacer donaciones a la organización benéfica Ronald McDonald House Charities de Arkansas.