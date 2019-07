De esta manera el estrés afecta a tu corazón

Un reciente estudio demostró que por cada momento de estrés que vivimos al día, liberamos una sustancia que afecta directamente nuestro corazón, de acuerdo a un estudio publicado por The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism.

DETALLES DEL IMPACTO

Cuando te encuentras en una situación estresante, el cuerpo entra en acción, liberando las hormonas adrenalina y cortisol.

Es el estrés crónico ( presión continua y continua) en lugar del estrés agudo (la reacción más inmediata y única ante una situación abrumadora) lo que tiene las peores consecuencias a largo plazo.

Esto, a su vez, conduce a una serie de problemas, como inflamación, reducción de la elasticidad de los vasos sanguíneos, endurecimiento de las arterias y coágulos sanguíneos, indica Muy Interesante.

Sumner dice que esta falta de respuesta ocurre porque el sistema nervioso parasimpático, el sistema que se supone que calma tu corazón después de un momento de estrés extremo.

DAÑAR LOS MÚSCULOS DEL CORAZÓN

Todo esto se reduce a que el estrés repetido tiene el efecto de, bueno, estresar tu corazón. «Los músculos del corazón pueden dañarse por el exceso de trabajo», dice el Dr. Friedemann Schaub, autor de The Fear and Anxiety Solution.

Cuando tienes mucha presión arterial alta, el corazón trabaja más duro. Y cuando trabaja más duro, en algún momento, desarrolla casi una fatiga que se llama cardiomiopatía ”.

El daño inicial es causado por las hormonas de estrés agudo como la epinefrina [mejor conocida como adrenalina] y la noradrenalina, que afectan la capa interna de los vasos sanguíneos, el endotelio, al ser tóxicas para ellos», dijo la Dra. Annika Sorensen.

SÍGUENOS EN NUESTRO PERFIL DE GOOGLE NEWS Y MANTENTE AL DÍA

“Las células ahora dañadas son más susceptibles al daño de las sustancias en la sangre, como el colesterol. Eventualmente, esto hace que los vasos se obstruyan más en el interior por la llamada placa , y el flujo sanguíneo se ve afectado. Peor aún, el cortisol , otra hormona producida por el estrés, es tóxico para estas células dañadas, por lo que todo se convierte en un círculo vicioso «.

TIEMPO PARA ARREGLARLO (PROBABLEMENTE)

Además de tomar mejores decisiones de afrontamiento cuando estás teniendo un momento difícil, también hay algunos pasos preventivos útiles a tener en cuenta. «Una cosa sería tratar de activar ese sistema nervioso parasimpático, que descansa y restaura el sistema, más rápido», dice Sumner.

Para hacer esto, recomienda la respiración diafragmática, que se ha demostrado que provoca el sistema nervioso parasimpático, según Sumner.

También sugiere yoga, ejercicio y, por supuesto, el consejo psicológico del día: la atención plena.