¿De dónde viene el nombre de la famosa estatuilla de los Óscar?

¿Tu te has preguntando de donde viene el famoso nombre de la estatuilla de los "Oscar"? Todo el mundo sabe que son los premios mas importantes del cine pero ¿Por que Oscar?.

Algunas de las versiones no confirmadas como verídicas son que la secretaria ejecutiva de la academia de las artes y las ciencias cinematográficas Margaret Herrick, al ver el premio le recordó a su tío Oscar y el comentario trascendió.

Otra version que la actriz Bette Davis contó en su biografía que ella decía, que la estatuilla era en honor a Oscar Nelson, su primer esposo.

La primera vez que la estatuilla fue entregada

Fue en 1929 a Emil Jannings como mejor actor en The Last Command y The Way of All Flesh.

Durante muchos años las estatuillas se fundían en bronce, con un siguiente baño de oro de 24 quilates. Sin embargo, durante la Segunda Guerra Mundial los óscares se hicieron de yeso debido a la escasez de metal. Ahora, los galardones están fabricados con britannium, una aleación metálica de cobre, estaño y regulo de antominio, que luego se baña con oro de 24 quilates.

Hasta el dia de hoy el premio Oscar esta valorado como un premio basado unicamente en logros artísticos y técnicos.