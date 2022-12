De donde nació la idea de crear a Barbie

Cuando éramos pequeño, en el caso de las niñas, siempre el regalo perfecto para quienes gustaba de muñecas, eran las famosas Barbies, pero muy pocas conocen el origen de este famoso juguete.

Según Cultura Colectiva y algunos libros como “Forever Barbie: The Unauthorized Biography of a Real Doll”, de M. G. Lord, o “Toy Monster: The Big, Bad World of Mattel”, de Jerry Openheimer, cuenta el origen.

La muñeca fue lanzada en 1959, pero tuvo diversas críticas ya su creadora, Ruth Handler, fue acusado de plagio.

La idea de crear una muñeca con roles adultos como trabajar y tener una profesión, comenzó durante un viaje a Europa, en 1956, se encontró con una muñeca alemana conocida como Bild Lilli, por lo que se le ocurrió la idea de realizar una muñeca propia con cuerpo de una joven adulta, y se la platicó a su esposo, Elliot Handler, quien era líder de una empresa de juguetes.

Ruth adoró tanto a Bild Lilli que compró tres versiones de la muñeca, de las cuales dio una a su hija, y tomó dos para que las “estudiaran” en las fábricas de juguetes.

Estas muñecas estaban inspiradas en un personaje popular de un cómic alemán que aparecía en el periódico Bild, y que fue dibujado por Reinhard Beuthin; se trataba de una chica rubia con un cuerpo envidiable,. Fue un éxito en Alemania desde su lanzamiento, en 1955, aunque inicialmente fue hecha para adultos.

Pero cuando la empresa de juguetes analizo a las muñecas hizo diversos cambios para crear a nueva muñeca, creando a si de esta manera a Barbie que hoy conocemos, fue llamada así, en honor a su hija Bárbara.

También la muñeca ha recibido muchas otras críticas como comportamientos racistas.

Pero gracias a esas críticas, Barbie a revolucionando con los cambios y tener diversidad de cuerpos, tonos de piel y capacidades de la gente.