"Dame clases, mi esposa tuvo un derrame y yo la maquillo", conmovedora petición se viraliza en TikTok

CIUDAD DE MÉXICO.- Las redes sociales y aplicaciones como TikTok cuentan con un sinfín de tutoriales de todo tipo, entre estos los de maquillaje, siendo en un video de ellos donde ocurrió una historia que ha conmovido a los usuarios de Internet.

"Dame clases, mi esposa tuvo un derrame y yo la maquillo", fue el comentario que más me gustas tuvo en el video tutorial hecho por la tiktoker Lucy.

Cerca de 13 mil 800 me gusta, entre ellos el del creador del TikTok, acumuló en tan solo un día la petición de Martín García quien explicó que su esposa sufrió un derrame, por lo que ahora él se encarga de maquillarla y arreglarla pero reconoce que "las cejas nomas no me salen".

Dame clases, mi esposa tuvo un derrame y yo la maquillo: petición se viraliza en TikTok

Aunque se desconoce cuándo se hizo el comentario, la cuenta de Facebook Barbie Salcido makeup, también dedicada al maquillaje, revivió la conmovedora petición con una publicación este 19 de julio con la descripción "qué bonita manera de amar".

Las personas reaccionaron conmovidas y realizaron comentarios admirando la ternura del hombre por el detalle que definieron como "hermoso y bonito".

En otro comentario explican las historia a la que se refiere el comentario.