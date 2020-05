Da show disfrazado de Freddie Mercury a sus vecinos

La cuarentena derivada del coronavirus ha hecho que muchas personas tengan que quedarse en sus casas y salir solamente a realizar actividades esenciales. En España, país que resultó uno de los más afectados por el covid-19 se han dado a conocer casos de personas que han hecho de todo para tratar de sobre pasar estos días de distanciamiento social.

Es por eso que un hombre español decidió salir disfrazado de Freddie Mercury para cantar la canción “I Want to Break Free” que hiciera famosa la agrupación británica, Queen, publica Milenio.

Uno de los vecinos del hombre grabó y que rápidamente se volvió viral, se observa el show que dio el español. Imitando el atuendo que Freddie Mercury usó en el concierto de Live Aid en el año de 1985, el español no dudo en poner a todo volumen la canción “I Want to Break Free” mientras emulaba el video de dicho tema, en el que los integrantes de la banda se vistieron de mujeres, sin duda uno de los videos musicales más icónicos y recordados.

Los vecinos del hombre se divirtieron al ver como homenajeaba a Freddie Mercury, quien murió en 1991 como consecuencia del Sida que padecía. Hasta el momento el video cuenta con más de 32 mil vistas en YouTube.