DJ pone canción inadecuada cuando joven en silla de ruedas estaba en la pista de baile

Aunque a veces actuamos sin pensar, debemos ser cuidadosos con lo que hacemos y decimos, pues podemos lastimar a otras personas. Esto le ocurrió a un DJ, quien fue muy criticado durante una fiesta de graduación al colocar una canción que afectó a una mujer que estaba en la pista de baile en silla de ruedas.

De acuerdo con el clip viral –que se compartió en TikTok– el DJ estaba haciendo su trabajo en una graduación hasta que se le ocurrió colocar la canción de Thinking Out Loud de Ed Sheeran.

"Esto me perseguiría el resto de mi vida si yo fuera el DJ", se puede ver en la descipción del video.

¿Qué de malo tiene la canción? Todo marchaba bien hasta que el DJ puso la canción que inicia con una frase sobre la acción de caminar, justo cuando una joven en silla de ruedas –la reina de la graduación– iba a bailar con un joven en el centro de la pista.

“Cuando tus piernas no funcionan como antes”, se escucha en la canción de Ed Sheran.

Ante el mal momento, el cual fue subido a TikTok por la usuaria Celeste Orozco, se escucha los gritos de los asistentes, indica Milenio.

Como era de esperarse, el video rápidamente generó controversia, pues para muchos fue una falta de respeto por parte del DJ:

"El DJ sabía exactamente lo que estaba haciendo"; "La chica que quedó en segundo lugar le dio 20 dólares para que tocara eso"; "No podemos saber todas las letras de todas las canciones, pero un poco de respeto";"Me habría dado mucha vergüenza, habría llorado y me habría ido. Espero que esto no le haya arruinado la noche", se lee entre los comentarios.

Al respecto, la protagonista de esta historia, Sarah Mendenhall, rompió el silencio sobre el video y el incómodo momento:

"Hola a todos, esta soy yo. Me pareció muy divertido e irónico. No supe lo que estaba sonando hasta mucho después porque estaba intentando bailar", comentó.