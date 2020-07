Cumple102 años y explica sus secretos para llegar con salud a su edad

Este martes 30 de junio Don Pedro cumplió 102 años. Por eso, sus familiares y vecinos del barrio cordobés Los Naranjos fueron a saludarlo, desde la vereda y con barbijo. A pesar del aislamiento, la gente que lo quiere no quiso dejar de celebrar su vida.

Desde la puerta de su casa, con barbijo y bastón en mano, el señor habló con el programa local El show del Lagarto por la pantalla de El Doce. Además, la cámara registró a cinco vecinas que se acercaron nuevamente a cantarle el Feliz Cumpleaños al hombre.

“Yo le agradezco a todos los vecinos que tengo porque todos me quieren, por eso han hecho esto”, dijo el señor en referencia a la sorpresa que las personas que viven cerca de su hogar le organizaron. Pese a que llevaba un tapa bocas, su sonrisa se notó.

En la misma línea el hombre le contó al programa matutino de El Doce, El show del Lagarto, que en el día de su cumpleaños se acercaron sus nietos a saludarlo, también sus vecinos. Además, aseguró que tuvo su torta por sus 102 años de vida. Su historia emocionó a todo el vecindario, indica Radio Mitre.

La confesión de Don Pedro sobre cómo se mantiene a los 102 años

“Hay que cuidarse, no fumar y no ‘chupar’”, explicó de manera clara y contundente ante la consulta del periodista del programa cordobés. En la misma línea confesó que no es de los que “me paso con las bebidas alcohólicas”. “No me paso de los límites de la comida ni de la bebida”, aclaró.

Además, con respecto a las claves para llegar con salud a su edad dijo que toma la medida justa de alcohol, al igual que con todo a lo largo de su vida: “Todo justo“. Sin embargo, admitió que, de vez en cuando se da el gusto de tomar algún “vinito”.