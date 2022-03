Cuenta la historia de su peor cita con supuesta mujer caníbal

Un hombre contó la historia de su peor cita en TikTok, dijo que conoció a una mujer que le interesaba el canibalismo, dato que dejó a miles de usuarios intrigados.

Dijo que había ganado el trend al coquetear con una mujer que al parecer le interesaban las prácticas caníbales y por esta razón el video tiene 7 millones de reproducciones.

Conoció a su cita mediante la app “Bumble” y explicó que sentía una “vibra muy extraña”, pero esto no fue impedimento para seguir conociendo a la mujer, ya que le parecía muy atractiva, indica Milenio.

Te puede interesar: Joven sale con una chica y por error recibe mensaje de ella hablando de la cita

El tiktoker encontró que tenían un gusto en común: hacer transmisiones en vivo. El joven le platicó a su cita que hacía transmisiones en Twitch y ella le comentó que hacía transmisiones en otra plataforma, pero con contenido muy distinto al resto de los influencers.

“Ella me dice, yo también hago transmisiones pero no en Twitch ni en Facebook (…) yo hago transmisiones en páginas de Internet donde perturbo hackers y hago que no se puedan deshacer de mí”, dijo el tiktoker.

De todas maneras el joven continuó en contacto con la chica, hasta cuando empezó a ver ciertos comentarios de una transmisión en vivo que la mujer compartió con el tiktoker.

“Me dice, voy a hacer mi transmisión, entonces por Instagram, ella toma una foto a la pantalla de su computadora y veo gente en su chat diciéndole cosas como ‘Hola, Ivanna canibal’ (todo en ingles), y ella lo circula con el editor y me pone ‘para que estés advertido’”, dijo el tiktoker.

Sin embargo, fue hasta cuando el tiktoker leyó un comentario en particular que lo sorprendió:

“¿Esta es la chica que se quería comer a un vato con su novio?”.

El joven interrogó a la chica para ver si era verdad lo que había leído en los comentarios de la transmisión. Así que su pregunta fue contestada por la chica a través de un mensaje de voz.

La mujer le dijo que durante muchos años había estado “interesada por el tema” y que a pesar de no haberlo practicado (aún) si estaba interesada en hacerlo cuando tuviera la oportunidad.

Por su parte, el tiktoker le dejó en claro a la chica que no estaba interesado en esas prácticas, así que la chica se limitó a decirle que él “estaría bien” y cambió el tema con una nueva pregunta: “¿oye bailas bachata?”.