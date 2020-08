¿Cuántos cuadros hay en esta imagen?

Existen varios tipos de retos visuales, desde los que los que pueden descifrar aspectos de tu personalidad dependiendo lo que veas, hasta los que aumentan su dificultad poniendo a prueba tu destreza mental y tu capacidad para resolver acertijos y problemas que incluso, llevan algo de matemáticos, como es el caso de este que te traemos ahora.

Este reto visual te obligará a usar la mente y a concentrarte a profundidad, pues no sólo lo que ves es importante, sino tu capacidad para razonar y lo bueno que seas con las matemáticas, pues tendrás que contar bastante y agudizar tus sentidos para que ningún cuadrado se te escape.

La pregunta que queremos hacerte en esta ocasión es sencilla: ¿cuántos cuadrados hay, exactamente, en esta imagen?

¿Ya tienes la respuesta correcta o sólo crees tenerla? De principio, te decimos que no es tan fácil como parece y que no, no son sólo 30 cuadrados, mucho menos 27. Presta atención a todas las líneas y comienza por los más evidentes, indica Milenio.

Después descártalos y empieza a ver entre líneas, verán que se forman nuevos cuadrados en los que quizá no habías pensado. Antes de seguir, te recomendamos descansar la vista y bajar un poco el brillo a tu celular para que no te resulte muy complicado. Vuelve a contar cuantas veces sean necesarias.

Si aun no conoces la respuesta o si ya la tienes pero quieres confirmar, te decimos la respuesta: son 40.

Si tienes un momento libre con tu familia y se encuentran aburridos, reta a alguien más a descifrar el acertijo. Deja que tomen su tiempo, no es nada sencillo.