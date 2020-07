¿Cuáles son las ventajas de usar eucalipto al bañarte?

Tener eucalipto en la ducha no solo sirve para brindar un aroma agradable al espacio, sino también para mejorar varias condiciones de salud. Esta planta se conoce en la literatura popular por sus propiedades medicinales, que van desde remedios para el resfriado hasta aromaterapia para reducir el estrés.

Hay varias formas de aprovechar sus atributos e incorporarla en la rutina diaria. Por ejemplo, tomarla en infusión, hacer vaporizaciones o colgar algunas ramas en la ducha. En esta última, el vapor ayuda a que los aceites contenidos en el eucalipto se activen y se liberen en el ambiente. ¿Para qué puede servir? ¡Toma nota!

Beneficios del eucalipto en la ducha

Aunque el uso más común del eucalipto es mediante las vapores, otra manera sencilla de aprovechar sus propiedades es ubicar las ramas en el interior de la ducha, ya sea colgadas del grifo o dentro de algún recipiente. Para esto, se pueden usar las hojas frescas o secas. A continuación, te contamos cuáles son los beneficios de esta práctica.

Tiene efecto relajante

Al parecer, el olor del eucalipto contribuye a reducir la tensión en algunas personas. De hecho, un estudio de Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine señala que el eucaliptol, una sustancia presente en esta planta, podría contribuir a disminuir la ansiedad. Por eso, si necesitas relajarte, tener eucalipto en la ducha sería una buena idea.

Ayuda a reducir los síntomas del resfriado

Durante años, el eucalipto se ha utilizado para disminuir los síntomas de la gripe y mejorar los problemas de las vías respiratorias. Según una investigación publicada en Cough Journal, el eucaliptol, también conocido como cineole, sería el responsable de tener estas propiedades.

En particular, sus compuestos volátiles disminuyen la congestión e irritación en pacientes con problemas respiratorios. Además, calma la tos en la bronquitis, en apenas 4 días de uso. Sin embargo, es solo un coadyuvante, no un tratamiento de primera elección.

Contribuye a aliviar la sinusitis

La sinusitis es una afección muy común, que se presenta por la inflamación de los senos paranasales debido a la presencia de bacterias. Existen varias maneras de tratarla; desde analgésicos de venta libre hasta intervenciones quirúrgicas.

Sin embargo, si los síntomas no representan una molestia mayor, se puede recurrir a los beneficios del eucalipto. De acuerdo a una publicación de Acta Otorhinolaryngologica Italica, sus propiedades antiinflamatorias, antisépticas y descongestionantes son útiles contra la sintomatología de esta condición.

Promueve la salud de la piel

El sudor, el maquillaje y la contaminación del medio ambiente pueden hacer que la piel pierda su hidratación y su brillo natural. El vapor ayuda a mejorar estas condiciones, ya que dilata los poros y remueve las células muertas.

En lo que respecta al eucalipto, un estudio de International Journal of Cosmetic Science sugiere que esta planta aumenta la producción de ceramidas, unos lípidos esenciales para mantener la salud cutánea en óptimas condiciones.

Ayuda a mitigar el dolor

Además de sus propiedades descongestionantes y antiinflamatorias, el eucalipto parece tener beneficios para aliviar el dolor. Así lo señala un ensayo clínico de Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, en el cual la planta fue útil para los pacientes con dolor sometidos a una operación de reemplazo de rodilla.

Aunque faltan evidencias que lo respalden, se dice que el ambiente cálido y húmedo que se crea al tener eucalipto en la ducha es idóneo para realizar los estiramientos necesarios después de las rutinas de ejercicio.

¿Qué se debe tener en cuenta sobre el eucalipto en la ducha?

Aunque el uso del eucalipto en la ducha no tiene ningún efecto adverso para la salud, es importante mantenerlo alejado del agua. Esto se debe a que puede resultar irritante al contacto con la piel y los ojos. Si notas alguna irritación en la piel, lo mejor es dejarlo de usar y verificar si eres alérgico a los componentes de esta planta.

Otras ideas para usar el eucalipto, además de la ducha

Además de colgar las ramas en la ducha, existen otras formas de usar el eucalipto para sacar el mejor provecho de sus propiedades. Un spray que contenga agua, algunas hojas y unas gotas de aceite de esta planta, resultará útil para utilizarlo en el ambiente.

También, puedes inhalarlo en forma de aceite esencial, en un difusor, o aplicarlo en la piel. Para esta última opción, no olvides usar un aceite portador, como el de coco, o una crema sin químicos para disolverlo, ya que puede resultar irritante si se usa por sí solo.

Ahora que sabes todo esto, no dudes en adquirir algunas ramas y disfrutar de los beneficios que brinda. Eso sí, recuerda que no es un tratamiento de primera línea en caso de enfermedad y no sustituye las recomendaciones médicas.

Con información de Informe 21.