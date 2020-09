¿Cuál es la edad ideal para comprarle un celular a tu hijo?

Primero, debes considerar que la Organización Mundial de la Salud (OMS), recomienda que los menores de un año no deben exponerse a ningún tipo de dispositivo electrónico.

Lo mismo ocurre con los niños de dos a cuatro años, quienes tampoco deberían pasar más de una hora en el denominado “tiempo de pantalla sedentario”, que también incluye juegos de computador o televisión.

Asimismo, un reciente estudioCOVID-19 publicado en la revista científica JAMA Pediatric y que evaluó a 47 menores de entre 3 y 5 años, reveló los efectos que un dispositivo móvil puede tener en los niños.

Mediante tomografías y resonancias magnéticas, evidenciaron que quienes pasaban la mayor parte del día frente a los dispositivos electrónicos, tenían menos “materia blanca” en el cerebro, o mielina, cuya función es mejorar la conducción de información entre distintas zonas del cerebro.

Por otra parte, las conclusiones demostraron que los niños con mayor exposición a este tipo de aparatos, tenían peor lenguaje expresivo y bajos resultados en pruebas de velocidad de procesamiento de lenguaje. “Presentaron menor integridad en las habilidades emergentes de alfabetización en pre-escolares“, precisan.

“Los hallazgos sugieren que se necesitan más estudios, particularmente durante las primeras etapas rápidas del desarrollo cerebral”, así como el vínculo que se genera con el uso de dispositivos electrónicos.

¿A qué edad es recomendable regalárselo?

Considerando estos hallazgos, Gabriela Paoli, psicóloga y experta en adicciones tecnológicas, afirmó al diario electrónico La Vanguardia, que una de las preguntas más frecuentes que se hacen los padres, es a qué edad es recomendable regalarle un celular a los hijos.

“La respuesta no es sencilla, pues no todos los niños están preparados para hacer las mismas cosas al mismo tiempo. Sin embargo, no creo conveniente regalar un celular a un niño de once o doce años“, afirma la especialista.

De lo contrario, Paoli recomienda intentar con otro tipo de regalos, como libros, juguetes, instrumentos musicales, bicicleta, patines, etc.

Tomando en cuenta la recomendación de los expertos, la psicóloga aconseja obsequiar un celular a los 16 años. Si bien la edad es importante, los padres también deben considerar el grado de madurez, la autonomía y la personalidad del niño. “Cada hijo es único”, enfatiza.

Sensación ante la pantalla

“Por otro lado, debe ser una decisión meditada, pensada y sobre todo, consensuada por ambos padres, con el fin de evitar tensiones y discusiones entre ellos. Discernir si, realmente, el hijo está preparado para ello es cuestión de ambos”, explica Paoli.

Antes de tomar la decisión de comprar el dispositivo, “debemos tener claro que son altamente adictivos, porque introducen al niño o adolescente en un circuito de recompensa digital a través de la producción de un neurotransmisor, la dopamina, también conocido como la hormona del placer o la hormona de la felicidad”, complementa.

Esa sensación placentera de estar frente a la pantalla, puede motivarlo a volver una y otra vez a utilizar el celular.

Acercamiento a la tecnología

Si de todas formas quiere regalarle un celular a tu hijo, la experta entregó una serie de recomendaciones:

1. Hablar con tu hijo sobre la responsabilidad que está adquiriendo al tener un celular.

2. Infórmale de los riesgos y peligros de internet. “Para ello suelo recomendar utilizar vídeos cortos como disparadores para reflexionar; hay muchos por las redes”, aconseja.

3. Debes elegir un celular adecuado para su edad y uso diario.

4. Configura junto a ellos el dispositivo, para confirmar que sea seguro. Asimismo, puedes utilizar aplicaciones de control parental, y configurar junto a ellos a qué contenido pueden acceder y a cuál no y por qué. También debes hacerle entender que, aunque sea suyo, el celular no es privado, y los padres están a cargo.

5. Pactar y designar horarios y lugares para usar el celular. “Para evitar que se convierta en conflicto diario o en moneda de cambio, recomiendo firmar un contrato, firmado por ambas partes, y dejarlo en un lugar visible de la casa, a modo de recordatorio”.

6. Dejar claro cuáles deben ser sus prioridades en cada momento. “Primero el deber y luego el placer”, afirma Paoli.

7. Reflexionar sobre la privacidad, la intimidad y el respeto. Es fundamental hablar de los valores que hay en casa.

Con información de Informe 21.