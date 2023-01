¿Cuál es el mayor arrepentimiento de las personas cuando están a punto de morir?

La muerte ha sido uno de los más grandes miedos de la humanidad desde la antigüedad. Al rededor de este fenómeno inevitable se han construido miles de mitos existenciales y estilos de vida, e incluso el mismo miedo a que todo sea finito ha llevado a rebuscar la idea de la vida eterna, aquella que viene después de la muerte corporal.

Claro, es cuestión de creencias cada una de las diferentes maneras de lidiar con el final de la vida y lo que viene después. Los más grandes escépticos aseguran que no hay nada después de que la vida acaba, mientras que otras personas tienen fe en que después de que acaba la vida terrenal hay otra que va más allá del tiempo y el espacio.

Indudablemente la muerte juega un papel importante en la vida de todas las personas, no sólo porque lo único certero es que todos los seres vivos vamos caminando directo hacia ella, sino porque la vemos a diario y tratamos con ella, desde las pérdidas familiares hasta en las noticias que obsesiva e inevitablemente abordan el tema, tanto en su aspecto natural como en el trágico.

No obstante, algo que hay que tener presente es que, sabiendo que la muerte no es opcional, la manera de vivir sí lo es, y resulta algo más complejo que la misma muerte el hecho de vivir, pues estamos inmersos en estilos de vida que pocas veces nos dejan reflexionar sobre cómo estamos viviendo y cómo queremos lidiar con la vida.

Lo único seguro en la vida es la muerte

Mientras pasan los días podemos imaginar el momento de nuestra muerte sin saber cómo sucederá realmente, si será hoy, mañana, en una o dos semanas o, de manera ideal, llegando a la vejez, calientitos en nuestra cama.

El tema abarca tanto que filósofos han tratado de explicarla, de darle motivos, de plantear maneras de vivir antes de llegar al destino final, pero sólo quienes hayan pasado por ese umbral pueden saber con exactitud si hay algo más allá y qué es lo que hay, si acaso eso importa una vez que se da el último aliento.

Hay personas que se dedican a ayudar a otras que ya están cerca del Gran Evento Final, a darles compañía y sostenerles la mano mientras dan su último latido, y esas personas, pese a que nunca han muerto, pueden tener una experiencia más cercana al proceso de morir.

Los principales arrepentimientos antes de morir

A través de su cuenta de TikTok, el usuario @marcelmondria habla acerca de los principales arrepentimientos de las personas momentos antes de su muerte, citando a la enfermera Bronnie Were, que se dedica a la atención de pacientes terminales y que, en su experiencia, ha acompañado a muchas personas al final de su vida.

La enfermera, quien entabla conversaciones con las personas en sus últimos días, se dio cuenta de que al llegar ese inevitable momento solían arrepentirse casi siempre de las mismas cosas, siendo estas las cinco principales:

1. "Desearía haberme permitido ser más feliz", es decir, no sabotearse a uno mismo y disfrutar de cada momento en el mundo.

2. "Desearía haber mantenido el contacto con mis amistades", las cuales suelen quedar en segundo plano una vez que uno se adentra en la rutina, en el exahustivo trabajo, etc.

3. "Me gustaría haber tenido la valentía de expresar mis sentimientos".

4. "Ojalá no hubiera trabajado tanto y tan duro si el objetivo era solamente económico". Esto, claro, es un tanto complejo, pues aunque el mundo está lleno de personas cuyo principal objetivo es hacer más y más dinero, también hay una gran cantidad de personas que no tienen privilegios y necesita trabajar y trabajar para sobrevivir y sostener a su familia, y que de no hacerlo no podrían tener una calidad de vida digna, cosa que todos, sin excepciones, merecen.

5. Según lo que el usuario menciona citando a Were, el principal arrepentimiento de las personas que están a punto de morir, siendo el que más se repite, es "Me gustaría haber tenido el valor de vivir la vida que yo quería y no la que los demás esperaban de mí".

Cómo vivimos y cómo querermos/podemos vivir

Estos puntos dejan abierta una reflexión acerca de cómo vivimos y cómo queremos vivir en el mundo, dentro de las posibilidades y la "suerte" de cada quién. No hay duda de que todas las personas hacemos lo mejor que podemos para vivir de la mejor manera posible y para que al momento de morir nos vayamos conformes con lo que representamos en el mundo.

El miedo a la muerte, aunque sea un miedo que rutinariamente se vaya secando, es algo que siempre nos lleva de la mano, incluso cuando olvidamos que está ahí; sin embargo, es importante tratar de replantearnos el grado de importancia que le damos al Evento Final para comenzar a darle más importancia a vivir, dentro de cada una de las posibilidades, de la mejor manera para uno mismo.

A continuación, te dejamos el video donde el usuario explica estos 5 arrepentimientos que suelen ser frecuentes en las personas que atraviesan sus últimos momentos en el mundo.

