Critican a mujer que se viste como bebé y usa pañales

Una mujer de 28 años de nombre Lucy, sube fotos a sus plataformas digitales como si fuera una bebé, algo que para muchos ha sido el punto de partida para las críticas.

La mujer que trabaja como analista de seguridad cibernética en Pennslyvania, EU, se ha vuelto viral en los últimos días. Y es que cada que termina su jornada laboral, se viste y vive –según ella– como bebé.

En 2021 decidió abrir su cuenta de Instagramm en donde publica su mundo ideal: ser una bebé. En las imágenes, por lo regular, aparece en pañales, con un chupón en la boca.

"No descubrí que existían bebés adultos hasta que era adolescente e hice algunas búsquedas en Google por mi cuenta cuando tenía 13 años. Hasta entonces, nunca se me ocurrió que habría más personas como yo. Trato de usar el baño como una persona normal hasta que es de noche y trato de que no afecte mi día a día, mis amistades o mi carrera", dijo a The Mirror.

En cuanto a su carrera profesional y gusto por vestirse como una bebé, la joven dice que ella está segura de quién es en el ámbito laboral, aunque en el personal aún se seinete como una niña:

"Tengo una excelente carrera y soy buena en mi trabajo, pero en el fondo todavía me siento como una niña pequeña", expresó.

Para vivir su sueño, debe invertir mucho dinero en ello, pues no sale barato vestirse como bebé. A pesar de que recibe bastantes comentarios negaticos su contra, asegura que también hay comentarios positivos, indica Milenio.

"Al principio tenía dudas sobre hacer contenido y compartir fotos, pero recibo muchos comentarios positivos que me hacen sentir bien".