Critican a mujer por hacerle manicure a su bebé

En internet es posible encontrar información sobre diversos temas que ayudan a la sociedad a facilitar su vida y a no cometer errores que podrían quedar al descubierto. Una mujer causó indignación en redes sociales, luego de que decidiera hacerle manicure a su bebé de dos meses. El suceso se dio a conocer en la plataforma Reddit. Te contamos lo que sucedió con esta madre que provocó polémica al ser tachada como irresponsable.

Fue en la red social llamada Reddit, en donde la usuaria u/renaissance_witch compartió una foto en la que aparecen las manos de una bebé con sus uñas intervenidas con manicure. Sus uñas parecían ser de una mujer adulta, en forma almendrada.

Aunque la imagen recibió muestras de diversión, risas y burlas, lo más común entre las reacciones fueron las críticas, pues de acuerdo a éstas, las uñas afiladas de la bebé podrían causarle daño a sí misma, indica Milenio.

“Mi esposa y yo acabamos de tener un bebé. La cantidad de veces que he visto al bebé herirse el rostro y terminar llorando superan los dedos de mis manos. La mayor parte del tiempo le ponemos una guantesitos. Ver esta foto me hace preguntarme, ¿acaso esta mujer no amamanta? Escucho con regularidad a mi esposa gritar de dolor por las heridas que el bebé le causa con sus uñas, incluso cuando tiene puestos los guantes”, escribió un usuario de Redit.

Otros usuarios, tacharon a la madre de la bebé como una persona irresponsable, pues es común que se les corte las uñas a los bebés para evitar que se lastimen su rostro.

“Como padre corto las uñas de ambos niños desde el nacimiento, principalmente porque la madre tenía miedo de cortarla, esto tiene que ser una especie de broma. Es una pérdida de tiempo en mi opinión, pero de ninguna manera es posible que haya alguien lo suficientemente inteligente como para dejárselas así”, escribió otro usuario de Redit.