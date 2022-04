Critican a estudiantes por no saber el precio de un kilo de tortillas

Un video que comenzó a modo de broma entre estudiantes, recibió muchas críticas por la falta de conocimiento del costo de uno de los productos de la canasta básica.

El usuario @vallejoaa publicó un video en TikTok en donde preguntaba a sus compañeros cuál creían que era el costo actual de un kilo de tortillas y se encontró con que la mayoría no sabía del tema.

En México, según indica el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados el precio de la tortilla está entre los 13 hasta los 25 pesos en algunas ciudades de la República.

“Preguntándole a mis amigos cuánto creen que cuesta 1kg de tortillas. Versión Anáhuac”, se puede leer en la descripción del video.

Algunos de los alumnos a los que se les preguntó dijeron que hasta 6 pesos llegaba a costar un kilo, indica Milenio.

“6 pesos jajajajaj”, “Esta es gente que nunca les va a afectar si cuesta 6 pesos o 100 pesos el kilo”, “simplemente no los mandan a comprar no saben nada de la vida”, “en dónde la vendes a 6 pesos? para ir a comprar ahí jajaja”, “Quiero vivir en esa burbuja”, “dudo que sepan cuánto es un kilo, no solo ahí”, dudo que sepan cuánto es un kilo, no solo ahí” son algunos de los comentarios.