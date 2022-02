Critica la comida mexicana; asegura que la peruana es de 'mejor calidad'

La comida mexicana es una de las más aclamadas, por este motivo causó tremenda polémica la opinión de un estadunidense que la criticó, pues según él, es mejor la comida peruana ya que es de “mejor calidad”. Su postura sin duda generó revuelo y ocasionó que su visión se volviera viral.

La cuenta de TikTok ‘gringo perucho’ (@gringo_marc) abrió debate, luego de que el usuario expresara su punto de vista sobre por qué le gusta más la comida peruana que la mexicana.

El hombre dijo que la comida mexicana es de menor calidad a diferencia de la peruana. Explicó que en Estados Unidos es común encontrarse mucha comida mexicana a bajo precio, porque a que hay muchas personas de México. Esto a diferencia de la comida peruana, que según él, es mejor.

“Mire gente he recibido un par de mensajes y comentarios que México es mejor que Perú o que la comida mexicana es mejor que la peruana. Entonces quiero informarles sobre la comida mexicana y peruana aquí en los Estados Unidos. Primero, aquí en gringolandia hay un montón de restaurantes mexicanos. Hacen mucha comida rápida mexicana y obvio la razón de eso es porque hay un montón de mexicanos aquí... la comida mexicana es muy barata y normalmente un plato típico en un restaurante mexicano aquí es como de 10 dólares. Pero la comida peruana es otro level, un restaurante peruano aquí en los Estados Unidos pagas como 20 dólares”, explicó.

También dijo que "los gringos” prefieren comer la comida peruana por su calidad. Además de que en pocas ocasiones se podrá ver comida rápida típica de Perú, indica Milenio.

“Te cuento, los gringos aquí están dispuestos a pagar más por comida de calidad. Comida peruana es una delicia. Nunca verás un restaurante de comida rápida sirviendo comida peruana. Nunca verás un ceviche peruano o un lomo salteado o un bistec a la pobre, nunca jamás, porque la comida peruana es de demasiada calidad. La verdad es que me gusta la comida mexicana, pero si quiero llevar a mi flaca a un lugar de calidad, comida peruana mil veces”, dijo en el video.

Las reacciones no se detuvieron en el video, el cual alcanzó más del millón de vistas. ¿La comida peruana es mejor que la mexicana? Muchos usuarios criticaron su opinión y defendieron así la gastronomía de México, pues aseguraron que su opinión está sesgada:

“Soy de México y digo que Perú es el país con la comida más rica del mundo”; “Pobre wey no tienes idea de la variedad en México es 10 veces mayor, comes taco bell, por eso opinas esas barbaridades”; “Jajaj comida mexicana es mejor, no sé dónde habrán comido, conozcan bien la comida de los 32 Estados de México”; “Se ve qué no conocen lo bueno”; “Todos sabemos que la comida mexicana es mejor”; “Lo de México se reconoce a nivel mundial, no sólo en Estados Unidos”, se lee entre las reacciones.