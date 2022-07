Cristiana dice que Dios le dio permiso de tener OnlyFans

Una mujer cristiana ahora es una estrella de OnlyFans, pero recibe críticas en donde mencionan a Satanás.

Se trata de Nita Marie, una mujer de 46 años, que se hizo viral por dar a conocer su paso de la religión a OnlyFans. La mujer dijo además que Dios le daba permiso para que suba contenido erótico para la plataforma.

Con más de un millón de seguidores en Instagram y con una ganancia de alrededor de 1.8 millones de dólares al año, dice que su labor es ayudar a hombres y a mujeres a disfrutar sus cuerpos:

Te puede interesar: OnlyFans: Se da cuenta que su papá está suscrito a su cuenta

"Only Fans es una misión divina para motivar a mujeres y hombres a disfrutar de sus cuerpos y la sexualidad", agregó la mujer.

Dejó en claro que se volvió religiosa desde los nueve años de edad, pues soñó con Jesús y desde ese momento, su vida la dedicó a la religión, indica Milenio.

"Me han dicho que me dirige Satanás. Dios me ha dicho que es una herramienta para que dejemos de satanizar la sexualidad", dijo la famosa.

En la actualidad Nita ayuda a mujeres que quieren iniciar en OnlyFans, por lo que ahora la modelo religiosa tiene 400 alumnas. Para este año, ella planea publicar un libro que hable de sexualidad y religión.