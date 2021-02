Crean lámpara con forma de ventanilla de avión

La compañía surcoreana OneRoomMaking ha creado una lámpara con forma de ventanilla de avión para que las personas que aman viajar no extrañen la experiencia.

Esta lámpara de LED imita las vistas de un avión, ya sea en modo amanecer o modo atardecer con imágenes muy reales.

Para el modo amanecer, la lámpara imita un cielo despejado de color azul que deja visible una hermosa ciudad, indcia 24 Horas.

Mientras tanto, el modo atardecer luce lleno de nubes, con tonos amarillos y anaranjados.

Además, esta lámpara ventanilla cuenta con una aleta de avión para hacer más realista la experiencia de un vuelo.

¿Dónde puedo comprar la lámpara?

Las lámparas se pueden comprar desde el sitio oficial de la compañia https://oneroommaking.com/ y realizan envios a diferentes partes del mundo por un costo de 48 mil wones.

“A mí también me encantan los aviones, pero me subí en casa porque no había a dónde ir”, escriben en su cuenta de Inatagram.