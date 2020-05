Corta cubrebocas para 'respirar mejor'

En plena pandemia de coronavirus, la inconsciencia de parece no tener límite, ahora se hizo viral un video donde una mujer saco a relucir acciones incorrectas a la hora de acatar las recomendaciones de salubridad para evitar los contagios, ya que por no poder "respirar bien" con el cubrebocas, decidió cortarlo para hacerle un hueco justo en la boca.

Aunque se ha dicho que el uso del cubrebocas es recomendado únicamente para quien porte el virus y no es un método infalible para proteger del contagio de covid- 19, en muchos países se ha pedido su uso para toda la población, pues como existen muchas personas enfermas que no padecen síntomas, es una medida de precaución para que quienes no saben que están enfermos, eviten esparcir el virus, por lo que su correcto uso es importante, publica Milenio.

Como su nombre lo indica, la función de este artefacto es precisamente, la de cubrir la boca, además de la nariz, para retener las partículas de saliva que emitimos al hablar, toser o estornudar. Sin embargo, tal parece que a esta mujer estadunidense, eso no el quedó claro.

Quien subió el video era el cajero de una tienda de autoservicio y al verla entrar a la tienda, prendió la cámara del celular y preguntó "¿De dónde sacaste esa mascarilla?