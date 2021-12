Corre a novia de su casa por echar fuera a su amado gatito

Un hombre echó de la casa a su novia después de que ella intentara deshacerse de su gato de nombre Raven. La historia se volvió viral luego de que el usuario lo compartiera por medio de un foro en Reddit, donde contó con detalles la situación.

El usuario Astonished_Hound reveló que tenía dos años de relación con ella, mientras que el pequeño Raven tiene tres años de nacido. Asegura que ella llegó a vivir con él hacía apenas unas semanas y estaba claro que no le gustaba el gato, indica Milenio.

Sin embargo, él decidió no darle mayor importancia, pero todo cambió un día en el que llegó y Raven no se encontraba en la vivienda. "Llegué a casa y él simplemente se había ido. No es un gato de calle y nunca sale".

"Estuvo fuera por horas y yo estaba muy preocupado hasta que mi amigo vino a mi casa y lo devolvió, diciendo que lo encontró a 2 cuadras de mi casa", agregó.

Él cuestionó cómo fue que Raven, quien nunca antes había intentado salir de casa, estaba tan lejos de casa, y finalmente ella terminó por aceptar que fue la responsable de que eso ocurriera, y admitió haber sido quien lo echó.

"Estaba furioso, le dije que no tenía derecho a echarlo y le dije que, como pensaba que tenía el poder de echar a mi gato, la quería fuera de mi casa para fin de mes", detalló.

Ella lloró, puesto que le explicó que entonces no tendría a dónde ir "y que tendría que vivir en la calle", a lo que él le respondió que no le importaba, puesto que su gato podría haber muerto por su culpa, lo cual no perdonó.

Sin embargo, abrió el espacio a la reflexión y preguntó a los usuarios si él estaba en lo incorrecto, debido a que sus amigos le han dicho que fue muy duro con ella, a lo que recibió comentarios como "El gato fue el primero en llegar", en lo que concordaron muchos más usuarios... sin embargo, otros fueron más duros e insultantes con su decisión, al grado que los moderadores cerraron los comentarios.