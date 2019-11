Consejos para salir ganando en el Buen Fin

Durante cuatro días (15 al 18 de noviembre) habrá quienes enfoquen su atención en los descuentos, planes de pago y promociones que ofrecerán las tiendas departamentales durante esta iniciativa que comenzó en 2011 llamada Buen Fin.

Con el propósito de ofrecerte ayuda y lleves a cabo tus compras de manera inteligente consultamos a Carlos Martínez, exdirector de Central Ciudadano y Consumidor, experto en el tema y quien nos guiará durante estos días.

¿Qué sí comprar durante el Buen Fin?

Debes de estar consciente que durante estos días se ofrecen las mejores condiciones y planes de pago, así como los especiales planes de oferta.

Carlos nos comenta que todo lo que englobe tecnología sí conviene adquirirlo. "Las pantallas planas son el artículo más vendido durante todo el Buen Fin, no hay otro que le gane, ante ello las ofertas son bastante atractivas".

¿Realmente ahorramos?

"La mayoría de los descuentos oscilan máximo en 15 % de descuento, posiblemente no sea el gran descuento, pero a este se suma la posibilidad de pagar durante los próximos meses, opción que no se da en otra temporada, de esta forma y acorde tu ingreso puedes planear tus compras y no esperarte a una época donde te ofrecen un descuento mayor, pero tienes que cubrir el pago de inmediato".

¿Cómo detectamos si estamos realizando una excelente compra?

"Lo mejor, no sólo para el Buen Fin, sino para cualquier compra del año, es comparar precios; lo peor que puedes hacer como consumidor es ir a una sola tienda y comprar lo primero que veas. Si vas a adquirir un producto que se ofrece en otros comercios (pantallas, consolas, electrodomésticos) es tu obligación realizar un comparativo de precios. Hoy en día internet nos da la posibilidad de poder consultar todo en línea, lo que anteriormente no era posible y teníamos que ir tienda por tienda a ver los costos".

Si nos están estafando, ¿cómo lo descubrimos?

"Lo ideal sería tener monitoreados los precios, pero en este caso puedes buscar al momento el precio promedio, si el costo es el mismo, entonces el descuento es inexistente.

Además, es sumamente importante leer las letras chiquitas, en ocasiones te ofrecen una buena promoción y no te fijas que el interés es muy alto, entonces a futuro el costo será mayor; al consultar este apartado puedes calcular cuánto vas a pagar realmente por el producto que estás adquiriendo".

3 consejos para no endeudarnos y excedernos

1. Planear el gasto

Es importante decidir qué vas a comprar y qué no. Organízate, ya que viene otra temporada de fuertes gastos (Navidad).

2. Sólo gasta una parte de tu aguinaldo

Muchas empresas adelantan una porción del aguinaldo, las gubernamentales dan 50%, mientras que las privadas entre 30% y 50%.

Si vas a comprar regalos navideños hazlo ahora, pues parte del aguinaldo está pensando en dicho gasto, pero es importante que sólo destines una proporción y te quedes con otra. Lo máximo que puedes gastar es 30% de tu adelanto de aguinaldo, debes de tener presente que aún falta mes y medio para terminar el año.

3. Compara precio y calidad

Pero sobre todo exige comprobantes de compra, guardarlos para una reclamación futura. Para poder exigir una garantía revisa que esta aclare los términos y condiciones, además comprueba cuál es el plazo para hacerla válida, es significativo preguntarlo y enterarte, si no lo haces puedes llevarte una sorpresa al momento de reclamar.

Con información de GQ.