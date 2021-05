Conquista con sus gestos TikTok

Khabane Lame, un senegalés que vive en Italia, se ha convertido en uno de los 'tiktokers' más populares del momento, conquistando a millones de seguidores en las últimas semanas con divertidos videos en los que la característica expresión de su rostro ha sido el sello de su éxito.

En las últimas décadas el fenómeno de los videos enseñado 'life hacks', o trucos para hacer más fácil la vida cotidiana, cobraron gran fuerza en Internet. Sin embargo, con el tiempo la Red comenzó a llenarse de parodias con consejos absurdos y sin sentido, a veces inútiles o más complejos que los mismos problemas. Y es de esta categoría de la que ha sabido aprovecharse 'Khaby' para hacer humor y catapultar su fama.

Su formato es simple: muestra imágenes de insensatos trucos hechos por otras personas y ofrece la solución más simple y lógica, acompañándola con una peculiar cara de decepción y desconcierto y sin decir una sola palabra. Así, por ejemplo, demuestra que no es necesario pelar una banana con un cuchillo cuando hacerlo con las propias manos es mil veces más sencillo.

Lame, de 21 años, abrió su perfil en Tiktok en marzo de 2020 "porque no sabía qué hacer cuando estaba encerrado en casa durante la cuarentena", pero solo logró disparar su popularidad el mes pasado —con más de 20 millones de nuevos suscriptores en solo tres semanas— luego de darse cuenta de que a la gente le divertía su "expresión facial", según cuenta en una entrevista para medios italianos.

I do simple things pic.twitter.com/Zfjhg7fAUs — Khaby Lame (@1hekma_) May 5, 2021

El 'tiktoker' actualmente cuenta con más de 38 millones de seguidores y más de 543 millones de 'likes' en la red social. En Italia es el más seguido en esa plataforma y, de acuerdo con el sitio especializado en estadísticas de redes sociales SocialBlade, ocupa el puesto 21 entre las cuentas más seguidas a nivel mundial.

Khabane confiesa que no esperaba tal éxito y que más allá de las cifras su objetivo es "simplemente entretener a la gente". No obstante, se está esforzando para mantener su notoriedad y busca convertir este pasatiempo en un trabajo. Asegura que su formato actual de humor no será para siempre y busca definir en qué otros campos puede diversificar sus contenidos, publica RT.

El senegalés, que vive en Italia desde que tenía un año y reside en un complejo de viviendas sociales en Turín, espera algún día poder ayudar a los amigos con quienes creció y a su familia.