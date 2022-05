Conoce la inspiradora historia de Doc Dami: paso de barbero a una super estrella de TikTok

LIMA.- Te presentamos la historia de un joven que empezó a cortar el cabello experimetando con su hermano y ahora se ha vuelto famoso en las redes sociales.

Esta es la historia inspiradora de Dami Lare Sulola un joven barbero que se ha convertido en una celebridad gracias a su popularidad en las redes sociales.

Cuenta con 3.8 millones de seguidores en TikTok y recibe todos los días solicitudes de clientes de todas partes del mundo.



"Algunos me ofrecen mucho dinero por un corte de cabello, pero me doy cuenta que no lo hacen para conectar. A mí me importa más la persona que el dinero”, precisó, quien lo demuestra con los numerosos videos que comparte en TikTok del dramático antes y después de sus clientes.



Su vida no siempre fue perfecta pues asegura que en su niñez fue víctima de bullying por querer convertirse en barbero, pero hoy que tiene un gran éxito alienta a los jovenes a que pueden alcanzar sus sueños incluso si las otras personas no los creen capaces.



Quiero mostrarle a la gente que uno puede cambiar la mente de los demás. Que uno puede demostrarles que están equivocados”, agregó.



No cabe duda que las personas que más trabajan honradamente les va bien en la vida y esta es una prueba que con trabajo y decisión puedes llegar a triunfar.