Conoce cual es el origen de la rosca de reyes y su significado

Una de las tradiciones de cada año que festejamos en México luego de las fiestas decembrinas, es el de partir la famosa rosa en el día de reyes. Pero detrás de esta deliciosa tradición hay un significado e historia que no todos conocemos. Desde la forma en que esta el pan de la rosa, hasta los ingredientes, cada uno de ellos tien eun significado

Origen del día de Reyes

El festejo del dia del dia de reyes que se lleva a cabo el 6 de enero, tiene muchisimos años existiendo en México, aunque en tiempos lejanos no es como lo que conocemos actualmente, si no que se trataba de una fiesta pagana. En esta celebración, no se le festejaba al niño Dios, si no al dios Aion, proveniente de Egipto y Arabia. Fue tiempo después que los cristianos adoptaron este mismo día para adorar al niño Dios, lo cual sustituyó esta tradición pagana por una catolica. Al tiempo esta tradición fue llegando a diferentes partes del mundo por lo que esta tradición se extendió.

Significado de la Rosca de Reyes y sus elementos

Desde hace muchos años en México, es tradición partir la rosa de reyes para disfrutarla en compañia de tu familia el día 6 de enero. Desde hace mucho tiempo es tradición partir la Rosca de Reyes y disfrutarla en compañía de la familia cada tarde del 6 de enero. Esto es para celebrar que el niño Dios fue adorado por los Reyes Magos, los animalitos y todos los que llegaron a verlo y a entregarle obsequios.

Origen de la Rosca de Reyes

Fue en el sigo XVll cuando se origino en Francia el "pastel de haba", lo cual es lo más similar a la gtradicional rosca de reyes que probamos actualmente.

La historia detrás de esto es que en Francia se cocinaba un gran pastel al cual se le escondía un haba, a quien le tocara el pedazo con el haba dentro, era llamado con el título de "Rey del haba".Cuando esta tradición llego de España a México fue en tiempos del virreinato.

Como revisamos, antes de ser un niño Dios de plástico fue un haba, pero esto también dependió del origen de la familia pues los adinerados solían colocar una pieza pequeña de oro, mientras los pobres continuaban colocando habas.