Conoce algunos datos curiosos sobre el mes de febrero

HERMOSILLO, Sonora.- El segundo mes del año está lleno de datos curiosos, pues no solo es el mes más corto del año, sino también se le añade 1 día cada 4 años, por ello aquí te contamos algunos datos sobre el mes de febrero que te van a sorprender.

1-La palabra febrero proviene del latín «Februare», que significa “limpiarse”. Este mes fue nombrado de esta manera porque en esa época, los romanos realizaban ciertos ritos religiosos dedicados a Plutón, con el objetivo de conseguir pureza.

2-Febrero es el mes del Carnaval. Se cree que esto es así porque era una fecha para divertirse y celebrar antes que comenzase la cuaresma. Asimismo, el carnaval termina con el miércoles de ceniza, que marca el primero de los 40 días antes de Semana Santa, tiempo de sacrificio y austeridad.

3-Tiene 28 días, lo que supone 4 semanas exactas y puede ser el único mes en el que no haya luna llena. En todos los demás hay al menos un día con luna llena.

4-El día 2 se celebra el ‘Día de la Marmota‘, la celebración en la que la marmota Phil predice si el invierno será largo o se adelantará la primavera. Al salir de su hibernación, si el día está nublado, la marmota saldrá de su madriguera, lo que significa que la primavera se acerca.

5-En la Antigua Roma, febrero no tenía nombre, los antiguos romanos, hasta el año 713 a. E. C., consideraban que los meses de enero y febrero no se merecían tener nombre, ya que eran periodo de invierno.