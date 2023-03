Conoce algunos datos curiosos de la primavera

HERMOSILLO, Sonora.- La primavera llegó el 20 de marzo y consigo trajo la epoca de las flores y de los días mas largos.

Además, dejamos atrás los oscuros días de invierno que siempre nos parecen más tristes. Pero, ¿lo sabes todo de esta estación? Sigue leyendo para descubrir estas curiosidades de la primavera que te sorprenderán.

La palabra primavera proviene de la palabara verano.

Anteriormente dicha estación se le llamaba hibernum tempus. La estación más extensa en el tiempo se llamaba ver, veris y pasó a denominarse, con el tiempo, veranum tempus. A la primavera pasó a llamársele primo vere (primer verano)

No todo el planeta tiene primavera

as estaciones del año se deben a la inclinación del eje de la Tierra y no a la distancia que está el planeta del sol; de este modo la primavera no está presente en todo el planeta, solo en aquellas zonas que resultan más templadas.

La primavera altera el fondo del mar

Al igual que en la superficie, en el mar también hay estaciones, aunque los cambios de temperatura en este son más tardíos. Al haber grandes diferencias térmicas, se forman capas acuosas que no se mezclan entre sí. Este fenómeno hace que los nutrientes queden en el fondo.

(Foto: Pixabay)

En otros planetas también hay primavera

Es el caso de Marte o de Saturno. Pero esta estación dura «un poco más» en estos planetas. En Saturno, por ejemplo, la primavera llega cada 14 años de media. La próxima primavera entrará en este planeta en el año 2025. Y en el caso de Marte… ¡casi coincidimos! La primavera, cuya última aparición fue en 2008, entrará el 23 de marzo.

Los días son más largos

Durante la primavera los días son más largos por algo relacionado con lo que hemos explicado anteriormente, los equinoccios. Además, durante la primavera el eje de nuestro planeta está inclinado hacia el sol, algo que no ocurre así durante el invierno, por eso en esa estación del año los días son más cortos.

Hay más probabilidades de sufrir migrañas

Aquellas personas que sufren migrañas, estamos seguros de que ya lo saben. Durante la primavera se consume más leche fresca y más frutas y ensaladas. Todos estos alimentos contienen más cantidades de histamina que otros y la histamina, según expertos del compañía biomédica DR Healthcare, es una molécula que aumenta la posibilidad de sufrir ataques de migrañas.

(Foto: Pixabay)

Los pájaros cantan más fuerte durante la primavera

Según estudios de la Universidad de Oxford, las aves poseen un gen que produce una molécula sensible a la luz en su cerebro. Esta molécula controla tanto el sueño como la actividad sexual y el sistema nervioso. Como en primavera hay más sol, este sistema se activa y las aves cantan más y más alto. ¿Los motivos? El primero para proteger y marcar su territorio y para buscar pareja. Cuanto más alto canta un ave macho significa que mejor salud tiene, por lo que tiene más probabilidades de ser elegido por una hembra.



Con infomación de caldaria