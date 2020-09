Conmovedora reacción de un gato al no recibir la habitual llamada de su amo

El dueño de un gato que radica en Dalián China, tuvo que ausentarse de su residencia durante algún tiempo, por lo que cada noche se conectaba para hacer videochat con su mascota.

El hombre llamaba a su mascota cada noche a las 21:00, pero una vez no logró conectarse, al día siguiente se sorprendió de ver la reacción de su minino ya que este se acercó a la hora habitual al dispositivo y cuando no recibió la llamada se quedó esperándola durante toda la noche sin dormir, informa el periódico The Paper.