Confirman que las mujeres aceptan salir sólo para comer gratis

Uno de los pasatiempos favoritos de casi todas las personas es comer, creo que a todos nos gusta probar nuevos platos o estar comiendo siempre nuestro plato favorito, no nos cansaríamos, esto puede ser mucho mejor si es gratis ¿no?.

Un reciente estudio acaba de revelar que las mujeres suelen aceptar ir a citas románticas solo porque podrán disfrutar de una buena cena y sin gastar ni un centavo. Hoy en día muchos hombres se quejan de las mujeres que nunca pagan nada cuando las invitan a salir y parece ser que es algo que no está tan alejado de la realidad.

La revista Society for Personality and Social Psychology hizo una investigación profunda a una cantidad de mujeres, las cuales revelaron que aceptan salir con chicos solo porque la comida será completamente gratis. Los investigadores llegaron a esta conclusión mediante un análisis que se realizó a 820 mujeres.

En la primera prueba que les realizaron se confirmó que el 23% de las mujeres han aceptado que solo han aceptado tener una cita con un hombre que no es de su agrado solo para ir a comer gratis.

En la segunda prueba, el resultado incremento a un 33% de mujeres, dejando sorprendidos a los investigadores, pero de acuerdo a los expertos como Jennifer Howell, Trista Harig y Brian Collison de las Universidades de Californianas UC Merced y Azusa Pacific, estas mujeres serían mucho más atrevidas de lo que parecen.

“También estas mujeres tienen más probabilidades de participar en aventuras de una noche, fingir un orgasmo o enviar fotos íntimas no solicitadas”, declaró Brian Collison.

Lo cierto es que en pleno siglo XXI muchas mujeres puedes y prefieren valerse por si mismas, aunque no podemos negar que por algún rincón de la ciudad haya una de esas chicas que prefieren a buscar de la galantería y la ilusión de un hombre.

Por otro lado, este estudio está dirigido a mujeres, pero no cabe duda que también hay hombres que se aprovechan del amor de una mujer para obtener lo que quieren, ellos también practican estas acciones y especialmente son aquellos que exigen que las mujeres tienen que pagar su parte, con información de What The Girl.