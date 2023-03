Conductor de Uber dice que bajó a mujer en la carretera por hacerle comentarios humillantes

Un conductor de Uber admitió haber bajado a una mujer que lo ofendió luego de hacer algunos comentarios humillantes, según dio a conocer el mismo usuario de TikTok Cristian Michell.

En su clip que se hizo viral, criticó que "a veces por tener dinero o por aparentar tener dinero piensan que se pueden dar el lujo de tratar mal a las personas que te están dando un servicio".

"No sólo le inviertes tiempo, le inviertes dinero a tu trabajo, le inviertes, pues, pasión, güey, a lo que haces", dice con los ojos llorosos. "Mucha gente no se da cuenta que puede llegar a ser humillante, este trabajo puede llegar a ser humillante para algunas personas cul**** que no tienen escrúpulos, no tienen ni educación".

Según dice, comenzó su jornada aproximadamente a las 4:00 de la mañana en fin de semana, dado que le conviene ese horario, pues hay pocos conductores trabajando.

Explica que cerca de las 5:00 de la mañana, le llegó una alerta y recogió a una señora que iba desde su hotel al aeropuerto. La mujer tenía alrededor de 40 años, a quien le ayudó a subir su maleta a la cajuela y se subió en el asiento del copiloto.

"Casi no me gusta que se me suban adelante, pero bueno, ya no le alcancé a decir y se me subió aquí, del lado del copiloto".

Según explica, el aeropuerto estaba a 20 minutos del lugar por carretera. Comenzó a maquillarse y agrega que "venía con ropa muy provocativa", pero la cosa fue mal cuando inició una charla.

"Me dice '¿cuánto ganas tú a la semana aquí, en el Uber?' y le dije 'no sé, depende cómo te vaya... a veces unos mil 500, dos mil, 3 mil pesos, depende de cómo esté la semana'. Entonces, se ríe hace un gesto como que 'mmmmh, lo que yo gano por día'".

Respondió pero no sabía cuál era el punto del comentario; "entonces me dice 'ah, y por eso casi no te compras ropa, ¿verdad?' y me quedé que no daba crédito de lo que escuché y dije '¿perdón?'; entonces volteé y me barrió, y no me contestó".

Ella siguió maquillándose luego de esto y observó de reojo que desabrochó su blusa y quedó parcialmente en ropa interior. Luego de esto, él la rozó por accidente en la rodilla tras realizar un cambio de velocidad, por lo que asegura que comenzó a incomodarse.

"Me incomodé bastante (...). Estaba repegando su pierna o su rodilla contra la palanca de velocidades", explica. "Entonces me agarró la mano, intentó jalárlamela hacia donde estaba su pierna y le di el jalón a mi mano... me saqué de onda así, me quedé extrañado".

Según recuerda, ella le dijo "para eso me gustabas", y luego continuó: "te pensaba dar una propina de 100 pesos para que comieras pero ahora no por j***", agrega.

A esto, le contestó: "ay, señorita, mis respetos para usted pero no me venga ofendiendo ni me venga faltando el respeto. Porque así como las mujeres merecen todo nuestro respeto también los hombres porque somos seres humanos todos".

Después de esto, comentó que lo insultó y empezó a criticar el hecho de que trabajara como conductor de Uber, usando calificativos como "muerto de hambre" y aludió nuevamente a su ropa, indica Milenio.

"La cosa es que me venía humillando por el dinero y me hartó tanto que me di el frenón en plena carretera", relata.

"Uno trabaja porque tiene que trabajar, porque a uno le gusta que a uno le vaya bien", y explica que Uber es su segundo empleo para obtener un ingreso extra. "No es que yo coma de aquí realmente, todos los trabajos son dignos y son buenos, claro que sí".

Cristian expresó que no sabe si la usuaria estaba en estado inconveniente; sin embargo, se cansó de escuchar todos los insultos y optó por detenerse en plena carretera.

"Le dije 'si tan incómoda viene, en este momento le puedo cancelar el viaje'", explica, a lo que recibió como respuesta "me vas a llevar porque para eso eres gato".

En ese entonces, decidió cancelar el viaje y se orilló a una estación de servicio en medio de la carretera, sugiriéndole que ahí podría pedir un nuevo viaje.

"Por más que usted venga pagando un servicio, no le da derecho a venirme humillando ni venirme diciendo groserías, ni porque que porque no le quise tocar la pierna soy un 'j***', ni porque estoy jodido o mi ropa o que soy un mugroso taxista, ni nada de lo que me viene diciendo", le dijo.

El joven dijo que ella a pesar de todo le exigió que bajara su maleta, pero él le abrió la cajuela y le dijo que lo hiciera por ella misma: "se bajó, pero se bajó maltratándome como quiso; me dio el cerrón a la puerta que casi me la sella; bajó la maleta y que me le da el azotón a la cajuela... y yo sin voltear a verla, viendo al frente".

También se acercó a la puerta, le dio una patada y le lanzó un insulto más, relata Cristian. "Y sí, pero yo sí soy trabajador y tengo respeto por los demás".