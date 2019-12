Con esta extensión podrás volver a ver el número de likes y comentarios en Instagram

El mes pasado, Instagram comenzó a ocultar los ‘Me gusta’ de las publicaciones. La idea detrás de esta medida era permitir a los usuarios “centrarse en las fotos y en los vídeos que comparte, no en la cantidad de los likes que obtienen”.

Si echas de menos ver los ‘Me gusta’ y el número de comentarios de una publicación o necesitas poder verlos por trabajo, The Return of the Likes es una extensión de Chrome que podrá serte de ayuda, indica Gizmodo.

Desafortunadamente, para ello tendrás que ver Instagram en tu ordenador en vez de en tu smartphone. Sin embargo, una vez que lo hayas instalado, hará que los likes y el número de comentarios sean visibles de nuevo.

A medida que haces scroll, el número de ‘Me gusta’ y de comentarios de tus seguidores aparecerá en naranja en la parte superior de cada post que haya en tu feed, un sistema ligeramente diferente al que había antes en Instagram.

También puede verlos yendo a la página de una cuenta en concreto. Así es como se ve en la nuestra:

El recuento de ‘Me gusta’ y de los comentarios aparecerán debajo de cada imagen cuando estés visitando la página principal de una cuenta.

Si no necesitas saber cuántos ‘likes o comentarios tiene una publicación, realmente es mejor navegar por Instagram sin esta extensión. Si te hacen falta, o si no puedes vivir sin ellos, entonces “The Return of the Likes” es la forma más sencilla de recuperarlos.