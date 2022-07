Compra boleto para el cine al 2x1 y le cobran más de 2 mil pesos

Una usuaria de Twitter pagó una cantidad exagerada por un par de entradas al cine, esto a pesar de que estaba pagando una promoción de 2x1.

La usuaria de Twitter de nombre Valeria dio a conocer el trago amargo que vivió al comprar unos boletos para el cine.

La película que acudió a ver junto a sus primas (hace poco más de dos meses) fue la de Animales Fantasticos: Los secretos de Dumbledore en Ciudad de México.

De acuerdo con su testimonio, ese día intentó hacer una compra con la promoción de boletos al 2x1 que tenían un costo de 65 pesos. La compra la hizo a pesar de que la aplicación estaba presentando fallas.

Al pasar las horas recibió una notificación de su banco en la que le informaban que había hecho una compra de 2 mil 65 pesos, indica Milenio.

Ante el incidente, la mujer se sorprendió y de inmediato fue al cine para que le resolvieran su inconformidad. Pero no obtuvo solución inmediata:

“Lo primero que hice fue llegar al cine y pedir hablar con el gerente de Cinépolis para que me ayudara a solucionarlo, quien me comento que el asunto era con mi banco, pero que lo más seguro era que como la app tenía fallas, no se iba a hacer el cobro, que esperara 24hrs para ver si este se había hecho y que si se había realizado tenía que hablarlo con el banco”, escribió la mujer en su caso publicado en Twitter.

En ese momento, creyó que la solución vendría después como mencionó el gerente, así que entró a ver la película.

Un día después, el cobro de más de 2 mil pesos continuaba apareciendo en su cuenta. En el banco también no sabían darle solución:

“Decidí marcar al banco donde les comenté que sí había realizado la compra, pero no por esa cantidad, se levantó el caso y me hicieron esperar más de un mes para darme solución, tenía esperanza de que aquí acabará y me regresaran mi dinero pero… el banco me dijo que no procedía”, expresó.

Por ello, volvió a llamar a Cinépolis para resolver el problema pero al parecer no obtuvo respuesta por llamadas ni por correos, así que decidió exponer su caso en redes sociales:

“Seamos honestos, no es posible y es ilógico que te gastes 2 mil EN UN BOLETO 2X1 QUE ESTABA EN 65 PESOS Y QUE NADIE ME QUIERA REGRESAR ESE DINERO”, escribió.

Luego del señalamiento,Valería contó que Cinépolis la contactó, por lo que espera que en esta ocasión sí se de solución a su caso y no tenga que esperar de nuevo.

“Espero mejoren su aplicación para tener mejor servicio y que esto no le vuelva a suceder a alguien y mucho menos a mí”, añadió.