Cómo tomarte selfies con animales de forma responsable

El auge de Instagram en los últimos años ha conducido a la popularización de cierto tipo de fotos: los selfies con animales. La red social está llena de miles de fotos de personas con leones, pájaros, monos, elefantes o camellos (y esas solo son las que he visto yo).

Aunque estas fotos son increíbles, y a menudo reciben muchos me gusta, es importante considerar el bienestar de los animales. De acuerdo con Tracie McKinney, profesora de biología humana en la Universidad de South Wales, existe una falta de conocimiento general sobre el comportamiento de los animales, lo que permite que los turistas malinterpreten señales de agresión o sufrimiento.

Esto no significa que no debes hacerte fotos con los animales en reservas naturales o santuarios. Sin embargo, según McKinney, hay algunas medidas que puedes adoptar para asegurarte de que tomes fotos, ya sean selfies u otro tipo, de forma responsable, indica Gizmodo.

Intenta solo hacer fotos de animales que están en su entorno natural

McKinney afirma que los animales utilizados para las fotos de turistas pocas veces se mantienen en condiciones humanas, y que casi todos están en entornos muy diferentes a su entorno natural. Los perezosos bayos a menudo se ofrecen para fotos en Centroamérica y Sudamérica. No obstante, los animales lo pasan mal cuando les mueven sus brazos o su cabeza para sacar una mejor foto.

Por lo tanto, intenta solo hacer fotos de animales que están en su entorno natural. No los toques, mantente a una distancia segura y asegúrate de que el animal tiene espacio para moverse y retirarse cuando quiera.

No le des de comer a los animales

Tras hacerte una foto con un animal, es posible que sientas tanta gratitud que le quieras dar de comer. Aunque tus intenciones sean buenas, no lo hagas: es mala idea. De acuerdo con McKinney, compartir comida o simplemente acercarte demasiado incrementa la posibilidad de transmisión de enfermedades entre las personas y los animales. Los gorilas, chimpancés y orangutanes, por ejemplo, pueden contraer catarros, gripe, sarampión y hasta neumonía.

Además, darle comida a los animales también puede afectarles negativamente en su salud y comportamiento. Un grupo de malhechores, o macacos de cola larga, en 2017 se hizo famoso por robarle todo tipo de objetos a turistas y pedir rescate por ellos en forma de comida.

Infórmate sobre el comportamiento de animales antes de tu visita

Como hemos comentado anteriormente, existe una falta de conocimiento sobre el significado del comportamiento de los animales. Por lo tanto, sería buena idea informarte sobre los animales que vas a visitar antes de tu viaje o excursión. Esto evitará un conflicto, además de mordidas y rasguños, porque sabrás reconocer las señales que te dan los animales. También te permitirá reconocer abuso y tomar medidas si crees que los animales no están siendo tratados de forma adecuada.

Apoya a las economías locales

El turismo de animales puede ser beneficioso para las personas y los animales, ya que permite el sostenimiento de la comunidad. McKinney afirma que dado esto, es imprescindible apoyar a las economías locales. Antes de irte a un Hilton, quédate en hoteles locales y prueba restaurantes locales. En Tanzania, por ejemplo, hay pueblos que protegen los entornos naturales de los animales porque dependen del negocio de los turistas.

No vayas a sitios que maltratan a los animales

Por último, aunque pienses que no puedes hacer nada para ayudar a animales que están en reservas o santuarios que les maltratan, sí hay algo que puedes hacer: no vayas a esos sitios. Es más, dile a tus conocidos que no se los recomendarías debido a su trato de los animales.

Una foto con un animal puede ser un recuerdo bonito, y tendrá aún más valor sabiendo que la has hecho tomando en consideración el bienestar del animal. La mayoría de estos consejos añadirán más a tu viaje y te ayudarán a conocer mejor a los animales que conoces en tu visita.