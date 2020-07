Cómo prevenir enfermedades en tu mascota en época de lluvias

Cada vez las lluvias son más constantes y seguro sientes que te complican los paseos con tu mascota, pero no sólo es eso, al igual que nosotros ellas son vulnerables a éstas y pueden llegar a contraer enfermedades en esta época del año.

Con base en esta preocupación, nos acercamos a Linnet Luna, Médico Veterinario Zootecnista (MVZ) y especialista de Ciudad para las Mascotas, iniciativa de Mars Petcare que busca promover el cuidado y bienestar animal, quien nos compartió sus recomendaciones para prevenir enfermedades en nuestras mascotas en esta temporada.

Según la experta, la mejor manera de prevenir enfermedades en nuestras mascotas características de cualquier época del año, y no sólo de ésta, es que llevemos un control adecuado de su calendario de vacunas. Por otro lado, la nutrición también juega un papel fundamental, por lo que debemos verificar que el alimento que les estamos dando es el indicado para su raza, tamaño y edad.

Adicionalmente, es importante tener las siguientes precauciones:

- Si nuestra mascota duerme a la intemperie, hay que asegurarnos de proporcionarle un alojamiento apropiado, donde no se filtre el agua y que no moje su cama y/o cobijas, y mucho menos a ella.

- Cuando se moje porque estaba a la intemperie en casa o la sacamos a pasear, tenemos que evitar que pase mucho tiempo mojada. Lo ideal es secarla tan pronto nos sea posible y mantenerla en un lugar cálido para prevenir un enfriamiento y que contraiga un resfriado o se enferme de tos, asma o incluso complicaciones mayores como bronquitis.

- Una forma de protegerla de la lluvia al pasearla es ponerle prendas impermeables antes de salir de casa. No importa que no esté lloviendo en ese momento, ya que en esta temporada podría comenzar a llover de un instante o a otro, sobre todo por las tardes y de noche.

- No sólo es importante que nuestra mascota no se moje, también lo es que no pase mucho tiempo en lugares húmedos, ya que la humedad podría generar bacterias u hongos en su piel. Hay que tomar en cuenta que algunas razas son más predisponentes a esto, tales como la Bulldog Inglés, la Cocker Spaniel, la Schnauzer y la Xoloitscuintle, en el caso de los perros.

- Debemos procurar que no tome agua encharcada, ya que alojan una gran cantidad de bacterias que podría adquirir y causarle infecciones y otras enfermedades gastrointestinales.

Recuerda que nunca es recomendable auto diagnosticar a nuestras mascotas y mucho menos auto medicarlas. Lo ideal es observar los síntomas y llevarlas a consulta con su médico veterinario para que las diagnostique correctamente y les prescriba el tratamiento más conveniente, así como los cuidados que hay que darles en casa.