¿Cómo mantener una relación estable con tu celular?

La situación actual ha obligado a cambiar hábitos y a repensar estrategias para salir de casa sin cruzar la puerta. En este contexto, los smartphones se convirtieron en aliados para hacer más llevadera la cuarentena, pero hoy más que nunca es importante mantener un control del tiempo que estamos frente a la pantalla.

Desde permitirnos realizar festejos de cumpleaños virtuales, clases a distancia y reencuentros con compañeros a través de videollamadas, hasta funcionar como pantalla portátil para hacer maratones de nuestras series favoritas y ayudarnos a documentar cómo vivimos el aislamiento en nuestras redes sociales, el smartphone ha sido sin dudas uno de los protagonistas de la cuarentena.

Es necesario asegurarnos de mantener un equilibrio entre el tiempo que pasamos frente a la pantalla, que indudablemente es cada vez mayor, y las actividades que realizamos offline.

Digital Wellbeing, o Bienestar Digital, es una herramienta disponible en las versiones más recientes de Android, que ofrece funcionalidades para ayudar a mantener un mejor balance entre nuestra vida online y offline, aún mientras estamos en casa todo el tiempo, así como a mejorar nuestros patrones de sueño.

Para mantener una relación saludable con tu smartphone durante la cuarentena, HMD Global, recomienda:

Optimizar el uso que le das a tu celular. Para hacerlo, usa el App Timer que permite llevar la cuenta de las horas y minutos que le dedicas a las distintas apps y evaluar si es necesario bajar el tiempo de consumo de cada una de ellas Esta función permite definir un tiempo límite de uso de las aplicaciones favoritas y envía alertas para que no se superen.

Aprovechar la opción de Wind Down (Desconexión) que activa automáticamente el modo nocturno en el horario definido La luz nocturna ajusta el tono de la pantalla y hace que sea más fácil ver el teléfono con poca luz.

Utilizar la herramienta “Do Not Disturb” (no molestar) para silenciar las notificaciones, llamadas y mensajes, y personalizar las preferencias en caso de que quieras recibir exclusivamente las alertas de algún contacto en especial. De esta manera, no estarás recibiendo notificaciones a lo largo de la noche y podrás tener un mejor descanso.

Implementar el Focus Mode (sin distracciones), que pone en pausa ciertas aplicaciones para bloquear las distracciones temporalmente, en cualquier momento del día que te quieras tomar un tiempo para meditar, ver una película o compartir un rato sin distracciones con tus compañeros de cuarentena, ya sea la pareja, los hijos, el perro o el gato.

Desconectarte una hora antes de dormir porque la luz azul del celular hace que después te cueste conciliar aún más el sueño. Para ayudarte a recordar que es momento de desconectarte, el modo descanso activa la función Escala de grises que deja la pantalla en blanco y negro.

Sin dudas, el smartphone seguirá ganando protagonismo en nuestra vida acompañándonos en todos los momentos del día. Por eso, durante el tiempo que dure la cuarentena, es importante crear rutinas de conexión saludables para aprovechar al máximo los beneficios de la tecnología sin perjudicar la salud, así como continuar adoptando los buenos hábitos en nuestra vida diaria aun cuando todo esto pase, con información de Pasión Móvil.