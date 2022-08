Como lo prometieron, mejores amigos se casan luego de 10 años solteros

Un par de amigoshicieron la promesa de casarse en 10 años si ninguno de los dos lo había hecho y no tenían pareja en ese entonces, y pasado ese tiempo, lo cumplieron, por lo que se hicieron virales.

En TikTok, Génesis Cueva dio a conocer un video donde narra cómo fue que ella y su mejor amigo Giovanni prometieron casarse cuando los dos tenían aproximadamente 15 años.

“Todo pasa más o menos por los años 2008-2009, cuando yo era la nueva en el colegio y no tenía amigos (...) me senté cerca de la puerta junto con mi amiga, de ahí, fue ingresando él y le digo a mi amiga, '¿Cómo se llama ese chico?' y le contestó que se llama Giovanni, 'desde mi perspectiva se veía bonito'", comentó.

Ese día Giovanni y Génesis se presentaron y se hicieron amigos. "Salíamos al receso juntos, comíamos juntos, pasábamos de arriba para abajo siempre juntos”, dijo.

Ella sentía algo por él, pero su amiga le aconsejó darle celos con otro joven para ver si pasaba algo, pero Giovanni siempre la trató como su mejor amiga, entonces, dio inicio una relación con un otro chico pero ésta terminó mal, por lo que la joven decidió consolarse con su mejor amigo, pero con el paso del tiempo la relación entre ambos se quebrantó, hasta que cambiaron de escuelas para continuar sus estudios, indica Milenio.

“Fui a derramar mis lágrimas con mi amiguito donde el me aconsejaba, me mimaba, me cuidaba en todo, pero desde que pasamos a quinto curso fue en picada nuestra relación, luego de que él empezara a salir con una muchacha”, comentó.

Fue hasta que ambos entraron a la universidad donde se reencontraron y decidieron retomar su amistad y luego de que Génesis terminara otra relación, se dio un tiempo y le comenzó a enviar indirectas a Giovanni, pero él no entendía el mensaje.

“Yo lo abrazaba y me acercaba pero él se alejaba, entonces pensé no le gusto, nunca le guste y lo deje dejar de buscar”.

Fue antes de que la pandemia de covid iniciara cuando se volvieron a encontrar y ahí le confesó lo que sentía por él, ante lo cual Giovanni "quedó en blanco y no sabia que decir".

“A las dos de la mañana Giovanni me llama y me pidió que saliera de mi casa a hablar, en su carro me confesó que le gustaba pero que tenía miedo a perderme”, sin embargo, luego de un tiempo se hicieron novios, vivieron juntos y decidieron casarse.