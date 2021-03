¿Cómo funciona la hormona del sueño?

Muchas personas no saben cuál es la hormona del sueño, así llamada comúnmente, su nombre científico es Melatonina es una hormona que el cerebro produce en respuesta a la oscuridad. Ayuda a sincronizar los ciclos circadianos (reloj interno las 24 horas) con el sueño. Estar expuesto a la luz por la noche puede bloquear la producción de melatonina. Se ha comprobado por medio de investigaciones que la melatonina juega otros papeles importantes en el cuerpo más allá del sueño.

La melatonina es una hormona natural que es producida por la glándula pineal en el cerebro y luego liberada en el torrente sanguíneo. La oscuridad lleva a la glándula pineal a comenzar a producir melatonina mientras que la luz hace que esa producción se detenga. Como resultado, la melatonina ayuda a regular el ritmo circadiano y sincronizar nuestro ciclo sueño-vigilia con la noche y el día. Al hacerlo, facilita una transición al sueño y promueve un descanso consistente y de calidad.

La melatonina creada dentro del cuerpo se conoce como melatonina endógena, pero la hormona también se puede producir externamente. La melatonina exógena se hace normalmente sintéticamente en un laboratorio y es un suplemento dietético, se vende con mayor frecuencia como una píldora, cápsula, masticable, o líquido.

¿Y cómo funciona?

El cuerpo produce naturalmente melatonina, pero los investigadores y el público han tomado cada vez más interés en fuentes externas de la misma, como líquidos o cápsulas, como una manera de abordar las dificultades del sueño. En los Estados Unidos, melatonina se vende como un suplemento dietético, y una encuesta de 2012 por los Institutos Nacionales de Salud encontró que es uno de los suplementos más utilizados entre adultos y niños.

Los estudios han encontrado que la melatonina puede mejorar el sueño en ciertos casos, pero no es para todos. Es importante ser consciente y considerar cuidadosamente los beneficios potenciales y desventajas de la melatonina. Las personas que quieren utilizar suplemento de melatonina también deben ser conscientes de problemas relacionados con la dosis y la calidad de los suplementos.

Liliana Amaro-Coach de Sueño infantil y Fundadora de Zzleep My Baby hace un llamado a todos los padres de niños pequeños y adolescentes con problemas para dormir y les pide analizar las costumbres, hábitos y las razones por las cuales no se tiene un sueño regular y antes de recurrir a un “suplemento” tomado debe de haber un diagnóstico escrito hecho por un profesional de salud o simplemente contactar a un coach de sueño que fácilmente puede realizar una rutina y un plan de cambio de hábitos. Hoy en día los médicos ya hacen recomendaciones directas hacia expertos como nosotros, nos encargamos de comportamientos y hábitos que no tienen relación alguna enfermedad biológica.

El ciclo diario sueño-vigilia está influenciado por 2 factores:

A. Proceso C (circadiano), un "reloj" endógeno que impulsan el ritmo del ciclo sueño-vigilia; y

B. Proceso S (sueño), una "propensión al sueño" homeostática que determina la cantidad reciente de sueño y vigilia acumulada.

La supresión de la melatonina promueve la vigilia durante el día en respuesta a la luz y la supresión de la inhibición de la melatonina. Esta inhibición se libera en la fase oscura y conduce a la síntesis/liberación de melatonina con la promoción consiguiente del sueño...

El ciclo sueño-vigilia sólo se ve limitado al día solar de 24 horas por estos factores, y con diferencia el más potente es la exposición a la luz ocular. La luz, los medicamentos y el comportamiento también pueden cambiar los niveles de melatonina.

La melatonina parece tener 2 efectos probables de interacción en el ciclo sueño-vigilia. En primer lugar, se entrena y cambia el ritmo circadiano (proceso C) ". En segundo lugar, promueve el inicio del sueño y la continuidad en una función "hipnótica" (proceso S). Estos efectos parecen ser iguales. Clínicamente, la melatonina exógena dada por la mañana retrasa la fase del ritmo circadiano y la somnolencia posterior por la noche. La melatonina dada por la noche puede avanzar en ambas fases.