¿Cómo cuidar tu Nochebuena para que no se muera?

La navidad, esa época que nos llena de hermosos colores porque tras su llegada muchas personas corremos a decorar nuestros hogares con arbolito, luces y coronas navideñas, sin embargo, algo que también es muy significativa de la navidad es la Nochebuena, esa hermosa flor de color rojo que al verla inmediatamente pensamos que nos encontramos en invierno, pero ¿sabes cómo cuidarla aún después de la navidad? No te preocupes porque aquí te cuento cómo conservar tu planta para que dure mucho después de estas épocas.

Tener plantas a nuestro alrededor es muy beneficioso para nuestra salud, tal como lo indican algunos especialistas del National Institute of Health, ya que actividades como la jardinería nos ayuda a mejorar no sólo nuestra salud física sino también mental, porque el exponernos a la naturaleza mejora nuestro estado de ánimo y reduce nuestros niveles de ansiedad, por eso tener plantas en nuestro hogar es una buena idea, por eso es justo que sepamos bien cómo conservarla.

¿Cómo cuidar mi Nochebuena antes y después de Navidad?

Contrario a lo que se piensa, la Nochebuena no es una planta que sólo florezca o se encuentre viva en épocas decembrinas, por el contrario, se trata de una flor nativa de México, nuestro país, por lo que se mantiene viva y acostumbrada a nuestro clima, así que eso la hace muy fuerte a los cambios estacionales, sin embargo, eso no quiere decir que no necesite ciertos cuidados, por eso aquí te dejo unos cuantos tips:

Mucha luz, pero no solar

Intenta ponerla cerca de una ventana, pero que no le de el sol directo, ya que aquello puede perjudicarla, pero por el contrario la iluminación de lámparas le ayudan mucho. Jamás la dejes en la sombra, ya que podría marchitarse muy rápidamente.

Climas de neutros a frescos

Como dije, el clima en México, sobre todo en el centro del país, es bastante neutro, y ésta planta se encuentra acostumbrada, sin embargo, mientras más evites lugares con calefacción o espacios muy fríos, mejor, ya que corres el riesgo de que sus hojas se caigan.

Riégala con poca agua

Esta plantita no requiere de grandes cantidades de riego, por lo que puedes regarla cada tres días para que se mantenga hidratada mas no inundada. Como tip, adicional puedes colocarte un plato no muy hondo con agua debajo de la maceta y cambiarlo cada tercer día para que absorba el líquido poco a poco.

¿Se marchitó tu planta? ¡Revívela!

Como viste con esta plantita menos, es más, por eso un poco de todo y bastará, ahora bien, no porque sea de esta forma quiere decir que es una flor fácil de cuidar, debes observar atentamente cómo reacciona a tus cuidados, y si en algún momento ves que se marchita, no te alarmes, ya que puedes hacer lo siguiente:

Sácala con cuidado de la maceta y poda dos terceras partes de sus tallos, intentando dejar un nudo en cada uno de éstos, para que, al volver a ponerla en el recipiente, apliquemos un producto que ayude a cicatrizar, para posteriormente realizar los cuidados: lugar poco luminoso, temperatura neutra, y poca agua.

Tal vez observes que las hojas que salen sean de color verde, y para que tomen el color rojo tan característico, lo que necesitas es mantenerla dentro en la sombra por más de diez horas al día de octubre a diciembre.

Ahora que ya sabes cómo cuidar tu Nochebuena, no dudes en comprarte una, ya que además de ayudarte a cuidar tu salud, te sentirás feliz porque puedes sentir que la navidad está en tu hogar durante ¡todo el año!

