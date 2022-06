Comediante dona casi 100 mil pesos a empleado que recibió dulces tras 27 años de trabajo

David Spade, famoso comediante estadunidense, donó 5 mil dólares -casi 100 mil pesos- al trabajador de Burger King -Kevin Ford- que luego de laborar por 27 años para la empresa y renunciar a ésta, sólo recibió una bolsa de dulces y un boleto para entrar al cine.

El comediante se unió a las donaciones de GoFundMe que creó Seryna, la hija del empleado.

La donación de aproximadamente 100 mil pesos mexicanos se dio en forma de apoyo para Kevin Ford, después de que su caso se hicierqa viral y diera mucho de qué hablar.

En entrevista para TMZ, la hija del ex empleado de Burger King contó que David Spade había donado 5 mil dólares a la campaña para ayudar a su padre.

Contó que en un inicio no creía que se tratara del comediante estadunidense. Sin embargo, al ver sus mensajes de Instagram descubrió que se trataba del mismo, indica Milenio.

“Mantén el buen trabajo”, decía el mensaje del comediante.

Ante el mensaje, Ford indicó que estaba muy feliz por el apoyo:

“No puedo creerlo.¡¿MUCHAS GRACIAS!!! ¡A todos por ver el video! ¡Te quiero, mi hermano! Amor y Bendiciones… Creo que quizá pueda tomarme un día”, se lee entre las reacciones.

“Demonios, ¿acaso eres uno de mis gerentes?. Muchas gracias, de nueva cuenta, señor. Que tengas un gran día”, agregó el trabajador.

Así inició la historia viral de Kevin Ford

De acuerdo con la historia viral de este hombre, siempre tuvo una buena conducta, tenía “la camiseta bien puesta”. Sin embargo, ni con lo anterior ni con sus 27 años en el mismo lugar recibió un buen gesto de agradecimiento.

El empleado de una tienda de comida rápida-Burger King- cumplió 27 años laborando, pero decidió cambiar de aires y renunciar de buena manera. A cambio, la empresa le regaló: un vaso de una conocida marca, dulces, algunos bolígrafos y una entrada para el cine.

El momento en que el hombre abre la bolsa de regalos se viralizó casi de inmediato en Reddit, pues para varios internautas fue indígnate.

Ante la publicación del clip y el estallido contra la empresa, el trabajador contó a TMZ que se encontraba contento de haber trabajado ahí, aunque sí le sorprendió el obsequio.

“Estoy agradecido por todo lo que recibo. No soy ese tipo de persona, créanme, he pasado por muchas cosas. Eran solo cosas que tenían por ahí, que juntaron, pero estaba feliz por eso. Solíamos recibir cheques durante 20 años, y eso es lo que realmente pensé que era el boleto de cine. Yo estaba como 'oye, finalmente me dieron mi tarjeta', y luego vi que ni siquiera eran dos entradas para el cine, era una. Así que dije 'esto es demasiado', no lo puedo creer, y parecía que solo eran cosas que tenían por ahí que juntaron".

El caso ha generado enojo, pues no cabe duda que a veces las empresas no saben recompensar a sus empleados.