Come comida para gatos para no gastar sus 5 millones de dólares

Muchas personas desearían tener una gran cantidad de dinero para poder gastarlo y darse sus gustos, sin embargo, existe una mujer que a pesar de ser millonaria prefiere hacer los gastos mínimos para que así su fortuna no se vea afectada, este es el caso de Aimee Elizabeth que incluso prefiere comer comida para gatos debido a que es más barata.

La historia de Aimee Elizabeth se dio a conocer en el programa Tacaños extremos, el cual muestra casos de personas que hacen cualquier cosa, incluso extrema, para no gastar mucho dinero. Aime es una mujer de 50 años que vive en Las Vegas, en el show ella menciona que tiene una fortuna de 5 millones de dólares.

A pesar de que tiene una cantidad de dinero con la que podría vivir casi sin ninguna preocupación, Aimee Elizabeth prefiere ahorrar su dinero y gastar en lo mínimo, algo que la ha llevado a ser catalogada como tacaña.

Aimee Elizabeth cuenta en el programa que todos los meses se impone sólo gastar mil dólares, si es una menor cantidad, mejor para ella y su economía. La mujer no duda en pensar dos veces los gastos que para ella sí valen la pena realizar.

La mujer mencionó que para ahorrar dinero se alimenta con comida de gato, aunque mencionó que no consume atún en lata, ya que es un producto. Por si fuera poco, contó que todas las mañanas prende su calentador y pasados 22 minutos lo apaga, ya que ese tiempo es suficiente para que el agua con la que se bañara esté caliente, indica Milenio.

Otro de los aspectos en los que ahorra dinero es que no contrata a alguien que realice la limpieza de su casa y aunque ella podría hacerlo, comentó que su ex esposo es el encargado de ir a su hogar y limpiar, algo que de acuerdo con Aimee mantiene en forma a su ex pareja.

Aunque son medidas que a muchos puede extrañar y molestar, Aimee menciona que es una manera en la que ella ahorra dinero.

“Cuando llego a estos extremos, creo que la gente lo nota y les molesta a muchos, pero no me importa, ahorro dinero”, añadió.